Новый пакет помощи по ПВО: Мелони побывала в Ирпене и Буче и встретилась с Зеленским

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони 21 февраля приехала в Украину. Она посетила Бучу и Ирпень, а также встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

В Буче Мелони возложила красные цветы в память о погибших. Политик подчеркнула, что Украина может рассчитывать на Италию до конца.

Кстати Италия может поставить 5 боевых самолетов Tornado и AMX Украине, – La Repubblica

Затем Мелони посетила Ирпень, где передала местным властям 2 генератора для поддержки критически важной инфраструктуры. Это часть из партии в 52 генератора на сумму более 660 тысяч евро, которые правительство Италии предоставило Украине.

Италия предоставит ПВО

Чиновница отметила, что истребители не стоят на повестке дня, но Италия рассматривает возможность отправить больше систем ПВО.

Шестой пакет военной помощи для Украины от Италии, кроме ЗРК SAMP-T, будет включать комплексы Skyguard и Spike. Мелони отметила, что они с партнерами концентрируются на теме противовоздушной обороны.

Встреча с Зеленским

После визита в Бучу и Ирпень Мелони вернулась в Киев. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявил, что у нас с Италией общее видение ценности мира.

Поэтому мы вместе стремимся как можно быстрее остановить российский террор, как можно быстрее остановить эту совершенно неспровоцированную и агрессивную российскую войну,

– подчеркнул Зеленский.

До дипломатии еще далеко

Посол Украины в Италии Ярослав Мельник убежден, что визит Мелони является еще одним сильным символом поддержки Украины, информирует ANSA . Также Киев рассчитывает на поддержку Италией заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Мелони прокомментировала выступление Путина перед Федеральным собранием, пишет La Stampa. Она сказала, что ждала от диктатора более весомых заявлений, которые позволили бы достичь прогресса относительно дипломатического завершения войны. Однако до дипломатии еще далеко, это была очередная российская пропаганда с искаженными фактами.

Есть тот, кто является захватчиком, и тот, кто защищается, и парадокс состоит в том, что жертва этой агрессии все еще пытается предоставить мирный план,

– отметила Мелони.

Она пообещала поддерживать Украину и помогать в борьбе за свободу.