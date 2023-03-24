Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист из США. По его словам, итальянка явно не играет по правилам Кремля.
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Россия не ожидала такого от Италии
Андрей Пионтковский объяснил, что Москва была несказанно рада назначению Джорджии Мелони. Россияне были убеждены, что их победа будет и в Италии.
К тому же даже в итальянском правительстве у российского диктатора есть свои люди.
Там у коалиции есть отброс старенький, друг Путина Сильвио Берлускони,
– объяснил он.
По его словам, Италия, как и США, четко показали, на чьей стороне они благодаря своим откровенным высказываниям о политике Путина и войне против Украины.
Европа опередила США
Оппозиционер подчеркнул, что высказывание итальянской премьер-министра имеет важное значение на международной политической арене.
Она шла впереди американского политического класса. То, что говорила Мэлони, что эволюция, которая произошла в создании немецкого политического класса,
– убежден он.
Пионтковский добавил, что таким образом Европа опередила США в понимании угрозы Путину.
"И это тоже повлияло на то превращение в политическом ландшафте США, которое произошло за последние два дня", – сосредоточил внимание он.
По его мнению, в России никто не ожидал такого поворота событий.
Поддержка Джорджии Мелони Украины
- После прихода к власти осенью 2022 года Джорджия Мэлони последовательно поддерживает Украину и оказание ей военной помощи.
- Итальянская премьер-министр решительно отреагировала на идею "остановиться" в поддержке Украины. Она подчеркнула, что поддерживать украинскую сторону в войне с Россией – не значит не работать над мирным планом или разрешением конфликта. Видео с ее выступления стало вирусным.
- В феврале 2023 года Мелони впервые приехала в Украину В рамках визита она объявила о предоставлении пакета военной помощи, в который вошли комплексы SAMP/T-MAMBA и системы Spada и Skyguard.