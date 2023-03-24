Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист зі США. За його словами, італійка явно не грає за правилами Кремля.

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Росія не очікувала такого від Італії

Андрій Піонтковський пояснив, що Москва була невимовно рада призначенню Джорджії Мелоні. Росіяни були впевнені, що їхня перемога буде й в Італії.

До того ж навіть в італійському уряді російський диктатор має своїх людей.

Там в коаліції є покидьок старенький, друг Путіна Сільвіо Берлусконі,

– пояснив він.

За його словами, Італія, як і США, чітко показали, на чиєму вони боці завдяки своїм відвертим висловлюванням про політику Путіна та війну проти України.

Європа випередила США

Опозиціонер наголосив, що висловлювання італійської прем'єр-міністерки має вагоме значення на міжнародній політичній арені.

Вона йшла попереду американського політичного класу. Те, що говорила Мелоні, що та еволюція, яка відбулася в створенні німецького політичного класу,

– переконаний він.

Піонтковський додав, що у такий спосіб Європа випередила США у розумінні загрози від Путіна.

"І це теж вплинуло на те перетворення в політичному ландшафті США, яке відбулося протягом останніх двох днів", – зосередив увагу він.

На його думку, у Росії ніхто не очікував такого повороту подій.

Підтримка Джорджії Мелоні України