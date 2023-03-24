Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист зі США. За його словами, італійка явно не грає за правилами Кремля.
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Росія не очікувала такого від Італії
Андрій Піонтковський пояснив, що Москва була невимовно рада призначенню Джорджії Мелоні. Росіяни були впевнені, що їхня перемога буде й в Італії.
До того ж навіть в італійському уряді російський диктатор має своїх людей.
Там в коаліції є покидьок старенький, друг Путіна Сільвіо Берлусконі,
– пояснив він.
За його словами, Італія, як і США, чітко показали, на чиєму вони боці завдяки своїм відвертим висловлюванням про політику Путіна та війну проти України.
Європа випередила США
Опозиціонер наголосив, що висловлювання італійської прем'єр-міністерки має вагоме значення на міжнародній політичній арені.
Вона йшла попереду американського політичного класу. Те, що говорила Мелоні, що та еволюція, яка відбулася в створенні німецького політичного класу,
– переконаний він.
Піонтковський додав, що у такий спосіб Європа випередила США у розумінні загрози від Путіна.
"І це теж вплинуло на те перетворення в політичному ландшафті США, яке відбулося протягом останніх двох днів", – зосередив увагу він.
На його думку, у Росії ніхто не очікував такого повороту подій.
Підтримка Джорджії Мелоні України
- Після приходу до влади восени 2022 року Джорджія Мелоні послідовно підтримує Україну й надання їй військової допомоги.
- Італійська прем’єр-міністерка рішуче відреагувала на ідею "зупинитись" у підтримці України. Вона наголосила, що підтримувати українську сторону у війні з Росією – не означає не працювати над мирним планом або над розв'язанням конфлікту. Відео з її виступу стало вірусним.
- У лютому 2023 року Мелоні вперше приїхала до України, в межах візиту вона оголосила про надання пакета військової допомоги, у який ввійшли комплекси SAMP/T-MAMBA та системи Spada і Skyguard.