Премьер Эстонии предложила вариант наложения репараций на РФ в пользу Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила создать специальные счета, на которые страны будут перечислять средства за газ и нефть, а затем передать их Украине.

Об этом она сказала перед началом саммита ЕС в Брюсселе. Она призвала рассмотреть варианты, как Украина сможет получить репарации от России после войны на восстановление разрушенной инфраструктуры.

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Также она подчеркнула необходимость введения новых санкций, чтобы остановить Путина.

Но есть дискуссии о том, как получить фонды для выплаты репараций Украине. Одним из решений может быть эскроу-счет, куда мы будем платить деньги за нефть и газ, но он также может быть использован для репараций Украине. Мы должны начать думать об этом, глядя на разрушение,

– сказала премьер.

Что такое эскроу-счет? Это текущий счет, где средства сохраняются до выполнения всех обязательств по договору обеими сторонами. То есть Каллас предлагает отдать все средства, которые европейские страны платят России за газ и нефть.

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