Премьер Люксембурга Ксавье Бетель посетил Бородянку, Бучу и Ирпень

Европейские лидеры продолжают совершать визиты в Украину. Приехать в Киев решил и премьер-министр Люксембурга.

Зверства российских оккупантов на Киевщине и в других городах Украины всколыхнули весь мир. Многие мировые лидеры уже посетили места наибольших преступлений оккупантов и заявили, что будут помогать Украине победить российских варваров.

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Визит премьера Люксембурга

Визит в Украину решил совершить и премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель. В рамках поездки он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также посетил Бучу, Бородянку и Ирпень, где российские оккупанты осуществляли геноцид украинцев.

Прибыл в Киев. Выразил солидарность Люксембурга с народом Украины. Пока Россия будет продолжать войну, Люксембург будет оставаться с Украиной,

– написал Бетель в своем твиттере.

Ксавье Бетель в Буче, Бородянке и Ирпене: фото

Война России с Украиной: последние новости

Российские оккупанты возобновили интенсивные обстрелы Харькова. Местных жителей, которым удалось ранее выехать из города, призвали еще не возвращаться домой, ведь там опасно. Также из Харькова призывают эвакуироваться всех, у кого есть такая возможность.

Отважным ВСУ удалось нанести очень меткие удары по российским оккупантам, которые были на острове Змеиный. Враг очень долго усиливал свои позиции и ПВО на острове, но решения против наших ракет россияне найти не смогли. Кроме того, у них больше нет возможности пополнять свои запасы на острове – ВСУ контролируют ситуацию и готовы снова обновить счетчик потерь врага.

Россияне не устают придумывать себе "победы" в войне против Украины. Правда, свою ложь они вкладывают в уста предателей и коллаборантов, поэтому эффективность их информационных атак практически нулевая.

Оккупанты начали бряцать оружием в Калининградской области и угрожать Литве, которая заблокировала транзит подсанкционных товаров. Правда, Литва – член НАТО, и открытие еще одного фронта просто убьет Россию, поэтому их заигрывание с оружием никого не пугает.

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