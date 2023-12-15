"Просто должен держать рот закрытым": премьер-министр Бельгии высказался относительно позиции Орбана

Европейский союз на саммите 14 декабря принял историческое решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, однако один из лидеров государств-членов Виктор Орбан покинул зал во время этого. Он неоднократно высказывался против подобного решения, так что премьер-министр Бельгии Александер де Кроо дал ему ценный совет.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо предложил Орбану "держать рот закрытым" после принятия исторического решения об открытии переговоров о вступлении. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко.

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Не стоит выступать против

Александер де Кроо сказал, что если ты согласился с решением, которое 27 государств-членов согласовали, то не стоит говорить, что у теб есть другое мнение.

Или если ты часть решения, ты соглашаешься с ним, или после всего ты просто должен держать рот закрытым...,

– сказал премьер-министр Бельгии.

После этого он отметил, что ему не стоило этого говорить.

Орбан выбрал Россию, а не свободу

Помимо Александера Кроо, относительно позиции венгерского лидера высказался также член Европейского парламента от Бельгии и ее бывший премьер-министр Ги Верхофстадт. Он заявил, что венгерский премьер отдал предпочтение России перед свободой.

"Орбан покинул комнату, когда европейская мечта Украины была поддержана лидерами ЕС... Хотя он всегда более чем рад быть в одной комнате с Путиным", – говорится в сообщении.

Верхофстадт также написал, что дух 1956 года, когда вспыхнуло антисоветское восстание, навсегда покинул Венгрию.

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