Нефть, мир и дружба с Путиным: для чего Моди едет в Украину и как это повлияет на отношения с Индией

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23 августа 2024 года Киев посетит премьер-министр Индии Нарендра Моди. Это не только первый визит в нашу страну для самого премьер-министра с начала полномасштабного вторжения, но и вообще первое подобное событие в истории украинско-индийских отношений.

Однако происходит этот визит далеко не на лучшем фоне. В начале июля Моди посетил Москву, где с Путиным обменивался дружескими обращениями именно в то время, когда россияне наносили массированный ракетный удар по Украине, в частности по больнице "Охматдет". Тогда президент Владимир Зеленский раскритиковал Нарендру Моди, но сейчас глава индийского правительства едет в Киев.

Об истории украинско-индийских отношений, попытки Индии быть "где-то посередине" и перспективы от визита Моди в Украину читайте в материале 24 Канала.

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Позиция Индии относительно войны в Украине

Индия воздерживается от определения четкой позиции относительно войны в Украине, ссылаясь на нейтралитет, но в то же время тамошнее руководство делает антивоенные заявления. К примеру, премьер-министр страны Нарендра Моди во время встречи с Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде в сентябре 2022 года дал четко понять, что Нью-Дели поддерживает мирное урегулирование и подчеркивает необходимость диалога.

Однако это заявление многие эксперты назвали скорее призывом к Путину о скорейшем прекращении войны. И не из-за того, что гибнут украинцы или из-за того, что Россия разрушает целые города. А из-за собственных экономических интересов. Индия заинтересована в прекращении войны, чтобы мир начал борьбу с последствиями экономического кризиса и, соответственно, индийская экономика продолжала расти еще большими темпами.

Премьер-министр Нарендра Моди находится у власти с 2014 года – то есть почти с начала российско-украинской войны.



Действия Кремля правительство Моди ни разу не осудило, а в июле 2024 года во время визита в Москву глава индийского правительства назвал российского диктатора своим другом. Путин высказывался так же и в отношении Моди.



Моди и Путин во время визита индийского премьера в Москву в июле 2024 года / Фото GettyImages

В каком вопросе Индия более решительна – так это в том, что касается ядерной угрозы. Еще когда в октябре 2022 прошлого года тогдашний российский министр обороны Сергей Шойгу звонил министру обороны Индии Раджнатху Сингху, чтобы рассказать ему свои сказки об "украинской грязной бомбе", индийский чиновник подчеркнул важность воздержания от применения ядерного оружия, хотя сказал, что обе стороны должны избегать этого.

Но Украина еще с 90-х годов не является ядерным государством. А позиция Индии в этом вопросе является важной, ведь она является одной из ядерных держав. Поэтому когда "ядерные" страны, которых считают склонными к Москве, такие как Индия и Китай, делают подобные заявления, это будет сдерживать страну-террористка от необдуманных действий.

В то же время индийские компании продолжают покупать российскую нефть по сниженным ценам, ведь стоимость российского сырья существенно снизилась после наложенных на Россию санкций. Кроме того, Индия продолжает военное сотрудничество с Россией.



Индийско-российская компания BrahMos Aerospace в 2023 году получила заказ на производство мобильных береговых комплексов BrahMos и ракет к ним по контракту на 207 миллионов долларов.

В ООН Индия воздерживается от голосований за резолюции, осуждающие действия страны-террориста в Украине, ее военные преступления против нашего народа.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC назвал взаимоотношения с Индией непростыми. Несмотря на то, что коммуникация с индийскими властями, по словам дипломата, происходит в дружественном тоне, самым большим раздражителем в переговорах является вопрос российской нефти, которую страна продолжает покупать в колоссальных объемах и, таким образом, давая России прибыли. Конечно, не такие, как страна-террорист получала до полномасштабного вторжения, но все же.

Кроме того, по словам Кулебы, в Индии очень много оружия, в том числе и того, которое очень необходимо Украине, но Нью-Дели, заявляя о нейтралитете, отказывается предоставлять нам военную помощь.

Индия, очевидно, выбрала "третий путь" – попытки быть посередине в вопросе конфликта, который давно уже вышел за пределы Украины и России, чтобы не становиться на сторону агрессора, но и не испытывать экономических потерь от прекращения сотрудничества с ним.

В мире немало стран решили придерживаться похожей позиции, например Турция. Так, Анкара заявляет о поддержке суверенитета Украины и нашей территориальной целостности. Так, мы получаем ударные беспилотники Bayraktar. Однако Турция сохраняет экономические связи с Россией. Кроме того, по данным американских СМИ, это сотрудничество позволяет России находить пути для обхода санкций.

Ностальгия по СССР: каковы отношения Индии и России

Ваши мамы или бабушки точно любили индийские фильмы. Не современные, в которых Болливуд превосходит все возможные спецэффекты, а те, которым уже десятки лет. Вместе с французскими песнями это была едва ли не единственная иностранная продукция на телевидении в СССР.

Такая интеграция индийской культуры в виде продукции кинематографа происходила на фоне сближения СССР и Индии, что началось в 50-х годах прошлого века. Советский Союз активно поддерживал Индию. Например, в ее противостоянии Индии с Китаем Москва объявила о нейтралитете, но фактически была на стороне Нью-Дели. В войнах с Пакистаном СССР полностью поддерживал индийскую сторону.

После распада красной империи Россия не столько пыталась быть преемницей СССР, сколько оставаться ею, разве что под другим названием и меньшими территориями. Поэтому дружба Индии продолжалась с Россией. У многих индийских элит отношения с Россией вызывают ностальгию по советским временам.

Индия, как мы уже упомянули, только увеличила закупки нефти у России и продолжает сотрудничество в военной сфере, из-за чего после начала полномасштабного вторжения России в Украину существенно вырос товарооборот между странами – до 13,5 миллиарда долларов США. И это только за 2022 год. В 2024 году доля российской нефти в общем объеме индийского импорта в июле составила рекордные 44%, увеличившись до 2,07 миллиона баррелей в сутки. По объемам экспорта российской нефти Индия уже обогнала Китай.

Хотя в военных вопросах Индия в последние годы больше старается ориентироваться на Запад – Израиль, США и Европу. Причина проста – соседи. Пакистан и Китай – серьезные противники. Российские технологии по сравнению с западными – устаревшие. Да, сотрудничество с Западом еще не вытеснило Россию с рынка вооружения в Индии, но это уже показатель.

Пакистан и Крым как камни преткновения: как развивались украинско-индийские отношения

После распада СССР, Украина начала самостоятельно формировать отношения с другими странами, в том числе и с Индией. В первые годы восстановления независимости в украинско-индийских отношениях буквально ничего не происходило. Киев, очевидно, тогда не уделял внимания этому региону.

А вот с 1996 года началась новая страница в отношениях с Индией и не слишком приятная. Украина продала крупную партию танков Пакистану – соседу Индии, между которыми длительный конфликт, который время от времени взрывается в виде боевых столкновений. Решение Киева в Нью-Дели восприняли крайне негативно, поэтому в течение следующих 6 лет украинско-индийские отношения были фактически нулевыми.

Но в 2002 году тогдашний президент Леонид Кучма полетел в Индию. Там он предложил помощь в модернизации индийских самолетов, судов и танков. Например, по состоянию на 2019 год в Украине модернизировали 55 индийских военно-транспортных самолетов Ан-32Re.



Леонид Кучма в Индии / Фото GettyImages

После визита Кучмы в отношениях с Индией произошло оживление, но следующим конфликтом стал вопрос Крыма. После оккупации полуострова Россией в 2014 году советник тогдашнего индийского премьера по национальной безопасности Манмохана Сингха Шившанкар Менон назвал интересы России "законными", что вызвало критику со стороны Киева.

Кроме того, в декабре 2014 года в Индию прибыл с визитом Владимир Путин, а вместе с ним – коллаборант и глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. То, что в Индии приняли предателя, очень возмутило украинскую сторону, что снова привело к ухудшению отношений между странами.

С 2016 года из-за интересов украинских компаний началось восстановление связей с Индией, ведь Украина была заинтересована в продаже аграрной продукции, черных металлов, удобрений, оружия или даже в привлечении индийского кинематографа к сотрудничеству.

К 2021 году товарооборот между странами вырос до 3,45 миллиарда долларов, но все это сотрудничество прервало российское вторжение, которое заблокировало экспорт украинского продовольствия морскими путями и обусловило полную остановку военного сотрудничества.

Индия живет между двух огней

Международные отношения Индии не простые. С одной стороны Китай – стратегический противник. Несмотря на противостояние с Пекином, Нью-Дели пытается избегать прямых конфронтаций, особенно после последних вооруженных столкновений, которые происходили с 2020 по 2021 годы. Тогда обе стороны потеряли несколько десятков военных, а на индийской территории была создана буферная зона на границе с Китаем.

Китай, в свою очередь, также сотрудничает с Россией, хотя также пытается соблюдать нейтралитет в войне с Украиной.

С другой стороны Пакистан, с которым столкновения продолжаются с момента провозглашения независимости от Великобритании. Причиной конфликта стал регион Кашмир. Поскольку британскую Индию распределяли по религиозному принципу, то территории с преимущественно мусульманским населением отошли Пакистану, а индуистским – Индии. Однако в Кашмире ситуация была сложнее – большинство населения там мусульманское, а руководили регионом индуисты, которые выступали за присоединение к Индии.

Это привело к трем войнам Индии и Пакистана, в результате которых Кашмир был разделен между странами, но обе не отказываются от территориальных претензий на всю провинцию. Ситуацию осложняет наличие ядерного оружия у обоих государств.

Что интересно, Пакистан в военной сфере сотрудничает больше с США, а Индия с Россией, но в Вашингтоне направляют свои усилия на то, чтобы вытеснить россиян с индийского рынка, а Пакистан до полномасштабного вторжения проявлял интерес к российскому рынку.

В то же время еще в 2023 году западные СМИ сообщили, что Исламабад предоставил Украине боеприпасы и даже танки, но в июне 2024 страна не присоединилась к Саммиту мира в Швейцарии.

В общем война в Украине для Индии является несколько сложной ситуацией, ведь пытаясь удержать хорошие отношения как и с Западом, так и с Россией, Нью-Дели пытается проходить между огней.

Для чего Моди едет в Украину

У Украины и Индии не простой бэкграунд отношений, однако сдвиги происходят. Например, первая встреча Владимира Зеленского и Наренды Моди состоялась лишь в мае 2023 года на полях саммита G7.



Зеленский и Моди во время саммита G7 в Токио / Фото GettyImages

Однако сейчас в Украину индийский лидер едет после критики со стороны Владимира Зеленского.

Это огромное разочарование и разрушительный удар по мирным усилиям – видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает в Москве самого кровавого преступника в мире в такой день,

– заявил Зеленский после удара по "Охматдету".

На следующий день после удара по детской больнице Нарендра Моди также сделал заявление:

Независимо от того, это война, конфликт или террористическая атака, любому человеку, который верит в человечество, больно, когда есть потеря жизней, особенно когда умирают невинные дети, сердце обливается кровью, и эта боль очень страшная,

– подчеркнул Моди.

Однако в ответ на слова Владимира Зеленского, МИД Индии вызвало украинского посла, чтобы, вероятно, выразить недовольство. Кроме того, Индия также отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры.

Казалось бы, после такого конфликта никакой речи о новом этапе межгосударственных отношений не может быть речи, но Нарендра Моди решил ехать в Киев. Эксперты и аналитики предполагают, что основная цель этого визита – "передать послание от Путина", а также обсудить в целом вопрос мирных переговоров. Это происходит на фоне усиления поддержки Украины после операции ВСУ в Курской области.

Журналист Виталий Портников считает, что визит Моди в Украину в День флага и на фоне операции ВСУ в Курской области является фактически местью Москве. Более того, Нью-Дели таким образом стремится продемонстрировать свою независимость в формировании внешней политики.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что также Нарендра Моди и Владимир Зеленский обсудят роль Индии в послевоенном восстановлении и поддержку гуманитарных инициатив, поскольку Нью-Дели есть за что благодарить украинцев: весной 2022 года Украина, Польша и Индия организовали совместную операцию по эвакуации индийских студентов из зоны боевых действий.

В Офисе Президента сообщили, что лидеры стран подпишут двусторонние документы, однако по состоянию на сейчас нет никаких деталей относительно того, о какой сфере сотрудничества идет речь.

Что можно сказать точно – визит Моди в Киев не изменит индийско-российских отношений, однако имеет все шансы изменить индийско-украинские. Нарендра Моди, очевидно, своим визитом после встречи с Путиным стремится продемонстрировать намерение строить связи со странами Запада, а поскольку сейчас единство этих государств заключается в поддержке Украины, то сделать это индийский премьер стремится именно в Киеве.

Можно ли говорить о вероятности скорого изменения отношения к Украине? Индийские друзья меня простят, когда я скажу, что Индия напоминает большого слона. А большой слон всегда поворачивается медленно. Поэтому каких-то быстрых изменений в позиции Индии, в ее риторике, ожидать не стоит. Но Украине важно напоминать, что через Индию пытались обходить санкции, которые применены к России. И делать все возможное для изменения позиции, например, по закупкам в России значительной части нефти со скидкой, которую потом Индия продает как дизель и бензин... От того, как индусы будут на это реагировать, тоже многое зависит,

– отмечает Павел Климкин, бывший глава МИД Украины.

Также Моди анонсирует переговоры о мире в Украине, однако для стран Глобального юга, среди которых и Индия, желание быть миротворцем присуще. Вопрос только в том, какой план и какие условия хочет предлагать Нью-Дели, и могут ли они быть приемлемыми для Украины.