Премьер-министр Израиля позвонил Зеленскому после встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с главой правительства Израиля Нафтали Беннеттом. Это произошло после того, как Беннетт контактировал с Владимиром Путиным.

Напомним, чуть раньше в этот же день, 5 марта, израильский премьер лично встретился в Кремле с президентом России, чтобы обсудить войну в Украине. Однако подробностей встречи нет.

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Зеленский поговорил с Беннеттом

Израиль по предложению Владимира Зеленского пытается выступить в роли посредника в конфликте между Россией и Украиной. По меньшей мере – чтобы договориться о прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт позвонил мне по итогам его встречи с Владимиром Путиным. Продолжаем диалог,

– коротко отчитался президент Украины.

Тем временем 4 марта в Украину прибыли ветераны спецназа Израиля для того, чтобы поддержать наше государство в войне со страной-агрессоркой.

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