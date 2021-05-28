Будет представлять президент: премьер подтвердил участие Словакии в Крымской платформе

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер подтвердил участие страны в саммите Крымской платформы. Он заверил, что страну будет представлять президент Зузана Чапутова.

Комментируя вопрос "Северного потока-2" Гегер заверил, что Словакия заинтересована сохранить транзит газа через Украину.

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Словакия примет участие в Крымской платформе

Да, Словакия примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы. Нас будет представлять президент Чапутова. Самый высокий уровень нашего представительства дает ответ на ваш вопрос,

– прокомментировал Эдуард Гегер.

Он также заверил, что экономическое сотрудничество Украины и Словакии не отвечает потенциалу. Премьер сказал, что надо больше работать.

"Существует потребность в надлежащей подготовке к Совместной комиссии по экономическому, промышленному и научному сотрудничеству и двустороннего бизнес-форума, которые состоятся осенью 2021", – заявил Герега.

Также он добавил, что дружеская и прозрачная бизнес среда – это основа для большего количества словацких (иностранных) инвестиций в Украину.

Премьер прокомментировал "Северный поток-2"

Гегер рассказал, что вопрос строительства российского газопровода "Северный поток-2" "решать не Словакии".

Словакия всегда была надежной транзитной страной для российского газа на Запад через Украину. И мы, безусловно, заинтересованы в сохранении этого транзита газа через Украину. Мы верим, что транзитный контракт между Россией и Украиной будет выполняться в дальнейшем,

– пояснил премьер.