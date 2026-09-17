Подробности сообщает шведская телекомпания SVT.

Что известно о результатах выборов в Швеции?

Окончательный подсчет голосов завершился 17 сентября, зафиксировав разрыв между оппозицией и проправительственным блоком в 50 359 голосов. Сразу после обнародования итогов глава правительства официально обратился к спикеру парламента с просьбой об отставке.

В своем письме спикеру Ульф Кристерссон подчеркнул, что результаты голосования создают сложные условия для формирования следующей коалиции.

По его словам, заявления политических сил перед выборами о готовности или отказе от сотрудничества могут создать существенные препятствия для потенциальных кандидатов на пост премьера.

Несмотря на поданное заявление об отставке, нынешний глава правительства и все члены его кабинета будут продолжать исполнять свои полномочия до формирования нового состава правительства.

Сложный процесс формирования коалиции

Лидер Христианских демократов Эбба Буш отметила в соцсетях, что теперь спикер парламента должен начать консультации относительно будущего главы правительства. Она выразила благодарность Кристерссону за его руководство, которое придало стране новое направление.

Лидер Либералов Симона Могамссон также поблагодарила премьера за четыре важных года совместной работы. По ее словам, этот период стал необходимым новым стартом для всего государства.

Представительница Партии центра Элизабет Танд Рингквист отметила, что должность премьер-министра является самой важной в стране. Она подчеркнула, что такая деятельность заслуживает уважения независимо от политических разногласий.

Поддержка Украины и стратегические соглашения

Ульф Кристерссон возглавлял шведское правительство с октября 2022 года. За время пребывания в должности он последовательно выступал за всестороннее усиление помощи Украине в противостоянии российской агрессии.

В частности, именно во время его пребывания у власти Швеция подписала с Украиной двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Кроме того, правительство Кристерссона заключило ключевые соглашения о будущих поставках украинским вооруженным силам истребителей Gripen.