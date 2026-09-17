Подробиці повідомляє шведський мовник SVT.

Що відомо про результати виборів у Швеції?

Остаточний підрахунок голосів завершився 17 вересня, зафіксувавши розрив між опозицією та проурядовим блоком у 50 359 голосів. Одразу після оприлюднення підсумків очільник уряду офіційно звернувся до спікера парламенту з проханням про звільнення.

У своєму листі до спікера Ульф Крістерссон підкреслив, що результати голосування створюють складні умови для формування наступної коаліції.

За його словами, заяви політичних сил перед виборами щодо готовності чи відмови від співпраці можуть створити суттєві перепони для потенційних кандидатів на посаду прем'єра.

Попри подану заяву про відставку, нинішній очільник уряду та всі члени його кабінету продовжуватимуть виконувати свої повноваження до формування нового складу уряду.

Складний процес формування коаліції

Лідерка Християнських демократів Ебба Буш зазначила у соцмережах, що тепер спікер парламенту має розпочати консультації щодо майбутнього очільника уряду. Вона висловила вдячність Крістерссону за його керівництво, яке надало країні нового напрямку.

Очільниця Лібералів Сімона Могамссон також подякувала прем'єру за чотири важливі роки спільної роботи. За її словами, цей період став необхідним новим стартом для всієї держави.

Представниця Партії центру Елізабет Танд Рінгквіст наголосила, що посада прем'єр-міністра є найважливішим обов'язком у країні. Вона підкреслила, що така діяльність заслуговує на повагу незалежно від політичних розбіжностей.

Підтримка України та стратегічні угоди

Ульф Крістерссон очолював шведський уряд із жовтня 2022 року. За час перебування на посаді він послідовно виступав за всебічне посилення допомоги Україні у протистоянні російській агресії.

Зокрема, саме за його каденції Швеція підписала з Україною двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Крім того, уряд Крістерссона уклав ключові домовленості щодо майбутнього постачання українським силам винищувачів Gripen.