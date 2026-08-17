Как сообщает издание POLITICO со ссылкой на четырех чиновников, глава британского правительства заподозрил обман лишь спустя некоторое время общения. Точное содержание разговора и время отправки сообщений остаются строго засекреченными.

Что Бернем переписывался с фальшивой советницей?

Официальная резиденция премьера на Даунинг-стрит отказалась давать подробные объяснения. "Мы не комментируем вопросы национальной безопасности", – заявили представители ведомства.

В то же время один из источников, знакомый с ситуацией, отметил, что речь идет лишь о нескольких сообщениях. Собеседник издания подчеркнул, что эта переписка не имела никакого стратегического значения.

Подозрения о взломе телефона Сьюзи Вайлз

Ситуация получила такой резонанс, что британские дипломаты в США официально обратились к администрации президента. В правительстве Великобритании возникли опасения, что телефон настоящей руководительницы аппарата вновь подвергся хакерской атаке, однако Белый дом отказался комментировать эти предположения.

В прошлом году ФБР и Белый дом уже начинали расследование в связи с аналогичной активностью. Тогда американские сенаторы, губернаторы и руководители компаний получали звонки и текстовые сообщения от человека, называвшего себя главой аппарата Дональда Трампа.

Тогда же издание Wall Street Journal отмечало, что сама Сьюзи Уайлз предупреждала своих коллег о взломе ее списка контактов на мобильном телефоне.

Кроме того, неизвестный злоумышленник выдавал себя за государственного секретаря США Марко Рубио и с помощью ИИ создавал голосовые и текстовые сообщения, стилизованные под манеру общения американского чиновника. Поддельные сообщения он отправлял министрам иностранных дел, губернатору США и члену Конгресса.