Россияне ему льстят: для чего Орбан посетил Москву после Киева

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву через несколько дней после визита в Киев. Таким образом он пытается привлечь к себе внимание и создать какой-то новый образ.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Игорь Рейтерович, заметив, что Орбан хочет стать "миротворцем", но не имеет ни ресурсов, ни идей для мира. Россия же просто ему льстит, потому что вроде бы придает ему значимость.

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Для чего Орбан посетил Москву после Киева

По словам политолога, визит Орбана в Россию является просто пиаром, желанием попасть на первые полосы и целью напомнить о себе. Он хочет иметь роль "миротворца", однако нет никаких ресурсов и возможностей для того, чтобы участвовать в будущем урегулировании войны России против Украины.

Европейские лидеры четко это продемонстрировали, написав, что это (визит в Россию – 24 Канал) исключительно позиция Орбана, как лидера Венгрии и не имеет никакого отношения к ЕС,

– отметил Рейтерович.

МИД Украины также отреагировал на этот визит, сообщив, что он был принят венгерской стороной без согласования или координации с Украиной. Соответственно, по словам политолога, все, что Орбан и Владимир Путин говорили в Москве являются их фантазиями. Премьер Венгрии дальше продвигал свою идею о мире – прекратить огонь, а тогда садиться за переговоры.

Путин своими заявлениями после этого фактически дезавуировал все то, что говорил Орбан и продемонстрировал реальное отношение России к усилиям, которые прилагает Венгрия,

– отметил Рейтерович.

Орбан заявил, что для достижения мира он уже начал устанавливать контакты. Однако политолог объяснил, что то. что он поговорил с Зеленским и Путиным ни к чему не приведет. Венгрия не продвигает никакие собственные идеи и предложения к миру.

Орбан хочет сделать из себя важную фигуру, которой он не является. Однако удается это показать благодаря России, которая настолько ограничена в своих контактах, что для них приезд лидера Венгрии является важным событием.

Таким образом он (Орбан – 24 Канал) свою значимость немного поднимает, россияне ему льстят в этом плане,

– подчеркнул политолог.