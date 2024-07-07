Таку думку 24 Каналу висловив політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що Орбан хоче стати "миротворцем", але не має ні ресурсів, ні ідей для миру. Росія ж просто йому лестить, бо начебто надає йому значущість.

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Для чого Орбан відвідав Москву після Києва

За словами політолога, візит Орбана в Росію є просто піаром, бажанням потрапити на перші шпальти та метою нагадати про себе. Він хоче мати роль "миротворця", однак немає жодних ресурсів та можливостей для того, щоб брати участь в майбутньому врегулюванні війни Росії проти України.

Європейські лідери чітко це продемонстрували, написавши, що це (візит в Росію – 24 Канал) виключно позиція Орбана, як лідера Угорщини та не має жодного відношення до ЄС,

– зауважив Рейтерович.

МЗС України також відреагував на цей візит, повідомивши, що він був ухвалений угорською стороною без погодження чи координації з Україною. Відповідно, за словами політолога, все, що Орбан та Владімір Путін говорили в Москві є їхніми фантазіями. Прем'єр Угорщини далі просував свою ідею щодо миру – припинити вогонь, а тоді сідати за перемовини.

Путін своїми заявами після цього фактично дезавуював все те, що казав Орбан і продемонстрував реальне ставлення Росії до зусиль, які докладає Угорщина,

– зазначив Рейтерович.

Орбан заявив, що для досягнення миру він вже почав встановлювати контакти. Однак політолог пояснив, що те. що він поговорив з Зеленським та Путіним ні до чого не приведе. Угорщина не просуває ніякі власні ідеї та пропозиції до миру.

Орбан хоче зробити з себе важливу фігуру, якою він не є. Однак вдається це показати завдяки Росії, яка настільки обмежена в своїх контактах, що для них приїзд лідера Угорщини є важливою подією.

В такий спосіб він (Орбан – 24 Канал) свою значущість трішки підіймає, росіяни йому лестять в цьому плані,

– підкреслив політолог.