Про це в мережі Х написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він також додав, що історія дуже часто "римується", передає 24 Канал.

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Що говорять у Польщі про візит Орбана до Москви

Туск натякнув, що візит Орбана до Москви та його зустріч з Путіним можуть бути небезпечними. Прем'єр Польщі також переконаний, що після цієї зустрічі навряд чи хтось в Європі почуватиметься безпечніше.

Чи почувається хтось безпечніше після обміну думками між Віктором Орбаном і Володимиром Путіним про "післявоєнну архітектуру європейської безпеки"? Історія не повторюється, але часто римується,

– написав Туск у мережі.

Візити Орбана в Україну та Росію