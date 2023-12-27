Премьер немецкой Саксонии призвал Украину уступить территории: МИД остро отреагировал

Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временной потерей территорий для перемирия. Также он выступает за разворот политики в сторону России.

Представитель МИД Олег Николенко призвал немецкого политика Михаэля Кречмера посмотреть правде в глаза. Об этом сообщает 24 Канал.

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Реакция МИД на комментарий премьера немецкой Саксонии

Николенко отметил, что если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности.

Кстати, Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом,

– добавил Николенко.

В МИД Украины убеждены, что уступки по территориям непременно приведут к большей агрессии России. И если у страны-агрессора будет такая возможность, она несомненно выйдет за пределы Украины.

Мир в Европе лежит через поражение Москвы. Призываем немецкого политика посмотреть правде в глаза: сначала госпожа канцлер Ангела Меркель, а затем канцлер Олаф Шольц прилагали огромные политические усилия, чтобы убедить Путина остановить войну. Это не помогло. Как и не помогут какие-либо другие уступки. Его цель – уничтожение Украины и дестабилизация всей Европы,

– сказал спикер МИД.

Премьер немецкой земли Саксонии Михаэль Кречмер также выступил за "разворот" в политике Германии по отношению к России. Он считает, что идея о том, чтобы ослабить Россию, якобы закладывает основу для новых конфликтов.

Олег Николенко отметил, что единственным "разворотом" в политике Германии в отношении России может стать еще большая поддержка Украины.

И мы очень благодарны, что немецкое федеральное правительство разделяет этот подход,

– подчеркнул он.

Напомним, что недавно издание Spiegel опубликовали материал о том, что якобы состоялся так называемый "российский секретный ужин".

Мол, в посольстве Германии в Вашингтоне шел разговор о давлении на официальный Киев. А Вольфганг Шмидт, ближайший помощник канцлера Германии Олафа Шольца, якобы похвалил идею положить конец войне в Украине путем переговоров.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев опроверг эти заявления. Он подчеркнул, что никакого давления на Украину со стороны Германии нет.

Германия будет продолжать поддержку Украины