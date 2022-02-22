Премьер Нидерландов назвал Путина сумасшедшим
Источник:Der Spiegel
Премьер Нидерландов Марк Рютте прокомментировал решение Владимира Путина. В частности, политик заявил о безумии главы Кремля.
Соответствующее заявление политик сделал во время выступления в парламенте Нидерландов 22 февраля. В частности, об этом говорили в контексте последних заявлений Путина.
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В парламенте Нидерландов Путина назвали сумасшедшим
Конечно, этот человек совершенно сумасшедший. Россия почувствует санкции, уверяю вас,
– сказал премьер Нидерландов.
В стране заявили, что Запад должен ввести санкции. Марк Рютте гарантировал его значительную реакцию.
В частности, политик заверил, что санкции, которые планируют ввести уже в скором времени, усилят, если Владимир Путин прибегнет к полномасштабному вторжению России в Украину.
Цивилизованный мир поддержал Украину и осудил признание Россией боевиков / Инфографика 24 канала
Коротко о реакции мира на заявление Владимира Путина
- Сразу после заявления Владимира Путина о "признании" псевдореспублик цивилизованный мир осудил "легитимизацию" боевиков на Донбассе.
- Президенты Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен назвали признание Путиным боевиков нарушением минских соглашений и территориальной целостности Украины.
- В МИД Дании заявили, что решение Путина враждебное.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отметила, что признание Россией боевиков демонстрирует вопиющее пренебрежение к ее обязательствам по минским соглашениям.
- Также отреагировали Италия, НАТО, США, Германия, Грузия, Франция, Молдова, Швеция, Канада, Турция и Казахстан. Детальнее о том, какие страны "признали" боевиков, а какие осудили читайте здесь.
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