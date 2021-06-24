Премьер Нидерландов не будет участвовать в саммите с Путиным, если он будет

Премьер Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что не будет участвовать в саммите с президентом России Владимиром Путиным. Хотя против самой идеи против не выступает.

Рютте не имеет ничего против встречи двух президентов с Путиным. Об этом политик заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.

Кстати Саммит ЕС с Путиным: какие страны поддерживают инициативу Меркель, а какие – решительно против

Я не буду участвовать во встрече с Владимиром Путиным как член Европейского совета,

– сказал премьер.

Кто предлагает пригласить Путина на саммит ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с Путиным. Она предлагала пригласить Путина на саммит ЕС. Это предложение поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Франция и Германия представили партнерам из ЕС предложение.

Как отреагировала Европа

Кроме Франции, к приглашению Путина положительно отнеслась Австрия. Зато страны Балтии и Польша выступили решительно против.

Они подчеркнули, что такая коммуникация возможна, когда Москва остановит агрессивную политику в отношении своих соседей. В частности, уйдет из оккупированных Крыма и Донбасса.