Премьер Нидерландов прибыл в Украину и пообщался с Зеленским: говорили об агрессии России
Источник:Офис Президента
В Украину 2 февраля с официальным визитом прибыл премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. У него была возможность встретиться с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, а также Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Подробности встречи раскрыли в Офисе Президента. В то же время украинский премьер отметил, что политики подняли ряд важных вопросов.
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Ключевой темой разговора стала российская агрессия. Представители Украины и Нидерландов говорили о совместных действиях, к которым придется прибегнуть в случае полномасштабного вторжения Кремля.
Встреча Владимира Зеленского и Марка Рютте / Фото ОП
Кроме усиления обороноспособности Украины и противодействия российской агрессии стороны также обсудили инвестиции в новые направления сотрудничества.
Договорились организовать бизнес-миссии в наших странах для уже имеющихся и потенциальных инвесторов, чтобы найти точки соприкосновения в интересных для обеих сторон областях,
– рассказал Шмыгаль.
После завершения переговоров Зеленский и премьер-министр Нидерландов проведут встречу с представителями СМИ.
Премьер Нидерландов прибыл в Украину / Фото из телеграма Дениса Шмыгаля
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Отметим, что на днях в Украину прибыл премьер Великобритании Борис Джонсон. Он заверил в поддержке Украины при угрозе наступления России. Джонсон также посоветовал Москве помнить, к чему приведут ее действия.
Полный текст публикации Дениса Шмыгаля:
"Поприветствовал в Украине премьер-министра Нидерландов Марка Рютте. Кроме усиления обороноспособности Украины и противодействия российской агрессии, мы обсудили инвестиции в новые направления сотрудничества.
Договорились организовать бизнес-миссии в наших странах для уже имеющихся и потенциальных инвесторов, чтобы найти точки соприкосновения в интересных для обеих сторон отраслях."