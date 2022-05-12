Премьер Нидерландов выступил в Верховной Раде и обратился к украинцам

Все большее число стран в мире выражают свою поддержку Украине в ее борьбе против российских захватчиков. Они делают это разными способами.

В Украину приезжают мировые и европейские, в частности, чиновники, чтобы поддержать наше государство. Они посещают разрушенную Киевщину, обещают, кроме финансовой, еще и разнообразную помощь в разоблачениях преступлений россиян.

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Выступление премьера Нидерландов

Президент Владимир Зеленский много раз за время войны обращался к парламентам разных стран. Он рассказывал, какие зверства творит Россия на нашей земле. Также говорил о том, какая помощь нам нужна, чтобы одолеть ее.

Теперь эта закономерность заработала наоборот и лидеры других стран выступают перед нашими народными депутатами в Верховной Раде, адресуя свое обращение к народу Украины.

В парламенте первым из таких лидеров был заслушан великий друг Украины Борис Джонсон. Премьер Великобритании выступал в режиме онлайн.

Сегодня, 12 мая, перед Верховной Радой Украины выступил глава правительства Нидерландов Марк Рютте. Его выступление прошло также по видеосвязи. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Фрагмент выступления Марка Рютте перед народными избранниками: смотрите видео

Как Нидерланды поддерживают Украину

После разговора президента Украины Владимира Зеленского и нидерландского премьера Марка Рютте в Нидерландах заявили, что предоставят Украине тяжелое оружие для защиты от российской агрессии. Речь идет о бронемашинах. Политики побеседовали об этом еще в середине апреля.

Кроме того, в Киеве уже возобновило работу посольство Нидерландов, что свидетельствует о солидарности и желании со стороны Нидерландов поддержать нашу страну и помочь ей. Посол Йеннес де Мол вместе с командой намерен тесно сотрудничать с украинскими властями. Консульский отдел пока еще закрыт.

Также СМИ сообщали, что нидерландские порты отказались разгружать танкер, перевозящий российское дизельное топливо. Это важно, потому что страна-агрессор таким образом не может зарабатывать свои деньги на крови и при этом убивать мирных украинцев.

Что говорил Зеленский в обращении к парламенту Нидерландов: смотрите видео