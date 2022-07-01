Премьер Норвегии Стере посетил разрушенные украинские города и встретился с Зеленским

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 1 июля прибыл в Украину. Он встретился с Владимиром Зеленским и побывал в разрушенных Россией городах.

Также глава норвежского правительства пообещал предоставить Украине 10 миллиардов крон помощи. Рассказываем, как проходил визит Стере.

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Зеленский встретился со Стере

Глава правительства Норвегии прибыл в Украину утром на поезде. Его визит не анонсировали заранее из соображений безопасности.

Во время своей поездки Йонас Гар Стере встретился с президентом Украины. Зеленский выразил слова благодарности за поддержку Украины, Стере заверил его в долговременной поддержке Норвегией Украины.



Премьер Норвегии Стере встретился с Зеленским / Фото из телеграма Владимира Зеленского

Политические лидеры обсудили усиление санкционного давления на агрессора, дальнейшую оборонную поддержку, а также затронули вопрос восстановления нашего государства после войны.

Пообещал Украине миллиард евро помощи

Премьер-министр Норвегии сообщил, что его страна предоставит Украине пакет помощи на 10 миллиардов крон (около 1 миллиарда евро) до конца 2022 года и в течение 2023-го.

Я прибыл сегодня в Киев на пятый месяц после начала войны, чтобы заявить о поддержке Норвегией Украины и ее населения. Мы обещаем оказать поддержку в размере 1 миллиарда евро на период до конца этого года и 2023 для помощи людям, которые в этом нуждаются, и в поддержку мер восстановления Украины, и поддержку Украины,

– сказал он.

Денежные средства пойдут на гуманитарную помощь, восстановление разрушенной инфраструктуры, оружие и поддержку государственных институций.

Стере посетил разрушенные украинские города

Премьер-министр Норвегии посетил районы, пострадавшие от российской оккупации на Черниговщине, и своими глазами увидел последствия преступлений.



Стере посетил разрушенные Россией украинские города / Фото NRK

В частности, Стере посетил Чернигов и село Ягодное в области, где поговорил с местными жителями, которые почти месяц скрывались от российских обстрелов в подвале местной школы.

Он подчеркнул, что мы можем видеть и читать эти события, но встреча с людьми оставляет сильное впечатление. Стере подчеркнул, что это происходит в Европе в середине 2022 года и ни одна страна не может это игнорировать.

В свою очередь Зеленский призвал Стере распространять информацию о военных преступлениях России в мире.

Стере посетил и Национальный музей "Мемориал жертв голодомора"

В ходе визита премьер-министр Норвегии и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко посетили Национальный музей "Мемориал жертв голодомора".

Йонас Гар Стере и Александр Ткаченко / Фото из телеграма Александра Ткаченко

Несмотря на то, что сегодня он закрыт, Ткаченко показал Стере реконструкцию и рассказал о дальнейших планах и потребностях.

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