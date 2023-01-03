Верховная Рада удалила пост о Бандере после звонка премьера Польши
Источник:PAP
Пост к 114-летию со дня рождения Степана Бандеры исчез из твиттера и других соцсетей Верховной Рады Украины. В Польше заявили, что это произошло после разговора премьер-министров Украины и Польши, а чествование Бандеры – "неприемлемо".
1 января в твиттере и телеграм-канале Верховной Рады опубликовали фотографию главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного под портретом проводника УПА. Сообщение сопровождали цитаты Бандеры.
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В Польше назвали Бандеру идеологом "преступных времен"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что к любой героизации или даже упоминания о Бандере Польша относится "крайне критично, очень-очень негативно". Премьер назвал проводника ОУН "идеологом преступных времен, времен войны", когда произошли "страшные украинские преступления". Он заявил, что обязательно поговорит об этом с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.Справка. Сообщение Верховной Рады с цитатами Бандеры:
"Когда среди хлеба и свободы народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ избирает свободу, у него будет хлеб, выращенный им самим и никем не отнятый… Полной и высшей победой украинского национализма будет состояние, когда российская империя перестанет существовать. В настоящее время идет борьба против Российской империи. И эти директивы Степана Бандеры хорошо известны главнокомандующему Вооруженными Силами."
Впоследствии заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик сказал, что сообщение с твиттера Верховной Рады исчезло после разговора премьеров обеих стран.
Это знак того, что украинцы прислушались к нашему голосу. Хочу дать понять, что со стороны польского государства неприемлемо чествование Степана Бандеры, идеолога украинских националистов, убившего десятки тысяч поляков на Волыни,
– сказал он.
Муларчик заявил, что украинцы должны осознавать, что то, что сейчас делают польское правительство и поляки, имеет гораздо большее значение для независимой и суверенной Украины. При этом он добавил, что у поляков "впереди еще есть работа", поскольку, по его мнению, многие украинцы не знают о событиях на Волыни.
Я убежден, что придет время, когда этот вопрос будет прояснен в отношениях между нашими странами,
– сказал Муларчик.
Виноват ли Бандера в Волынской трагедии: черная страница в истории, которая никак не найдет прояснения
- Степан Бандера сражался за Украину против трех режимов: СССР, Германии и Польши. Он выступал против тоталитаризма, империализма, расизма и коммунизма и заявлял, что украинское националистическое движение не имеет ничего общего с нацизмом, фашизмом или национал-социализмом.
- Фигура Степана Бандеры неоднократно была поводом для дискуссий в польско-украинских отношениях. Поляки считают его причастным к Волынской трагедии 1943 года. В Варшаве эти трагические события называют геноцидом польского населения и пропаганды недружественного отношения к Польше. При этом украинские историки не соглашаются с обвинениями поляков и цифры по отношению к жертвам отличаются. Для трудов польских историков характерна тенденция преувеличивать польские жертвы во взаимных этнических чистках и преуменьшать украинские.
- Также в традиционной польской историографии Волынская трагедия тенденциозно воспринимается отдельно от других исторических событий как этническая чистка исключительно польского населения. Зато в украинской версии – как жестокое "ответное действие" на зверства поляков в отношении украинских гражданских. Политика Речи Посполитой, в которую входила часть Украины, в межвоенный период была дискриминационной. В частности, "пацификация" украинцев сопровождалась массовыми арестами, избиениями и убийствами людей, закрытием и разрушением украинских учреждений.
- Несмотря на все предпосылки, Волынская трагедия, безусловно, черная страница украинской истории. Сначала глава Волынского краевого провода ОУН-Б Дмитрий Клячковский принял решение об изгнании из Волыни поляков, служивших на немецкую администрацию. Однако через несколько месяцев отдельные отряды начали уничтожать польские поселения, массово убивая гражданских, в том числе женщин, детей и пожилых.
- Однако есть определенный момент. Варшава уверенно обвиняет в этом Степана Бандеру. Однако нет доказательств того, что он отдавал такой приказ – во время этих событий Бандера уже несколько лет находился в немецкой тюрьме. Некоторые документы говорят, что эти отряды могли действовать самостоятельно, ведь до сих пор есть только теории относительно того, кто мог организовать Волынскую трагедию.