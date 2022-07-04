Премьер Швеции привезла подарок Украине – копию письма Карла XII с признанием Запорожской Сечи

В Украину 4 июля прибыла премьер Швеции Магдален Андерссон. Она привезла нашему народу копию письма Карла XII, которое было написано в начале 18 века.

Там король приказал признать независимость Войска Запорожского как государства. Эта копия письма ранее хранилась в Национальном архиве Швеции.

Заметьте Швеция предоставит дополнительную военную помощь Украине на 500 миллионов крон

Почему премьер привезла письмо Карла XII

Ценный и символический лист в рамке премьер передала Владимиру Зеленскому во время совместной пресс-конференции. Король написал письмо в 1711 году, где высказался о государстве под правлением Филиппа Орлика.

Он (Карл XII – 24 канал) там дал наставление шведскому послу, чтобы тот признал Запорожскую Сечь как независимое государство, чтобы не было притеснений от московского царя,

– сказала она.

Андерссон отметила, что это очень хорошо укладывается в сегодняшний политический контекст. По мнению политика, еще в начале XVIII века шведский король был поражен казацкой демократией.

Владимир Зеленский сначала продемонстрировал полученный документ журналистам. После этого он также зачитал фрагмент письма, которое считает наиболее актуальным во время очередного вторжения России в Украину: "Чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь статью о воле Украины и всех казаков. Чтобы всей Украине и Войску Запорожскому при нынешнем полководце Филиппе Орлике вернуть давнюю свободу, владение своей землей и ее прежние границы, чтобы отныне этот народ стал независимым государством и больше никогда не подлежал повиновению или защите царя".

Что известно об этом письме

Это письмо-инструкция, которое Карл XII составил для своего поста в Турции. Там говорилось, что посол должен сделать все возможное для обеспечения свободы Украины и запорожского казачества.



Копии оригинала письма, которое привозили в Украину / Скриншот с видео

Важной в нем была сама формулировка "независимое и суверенное государство". Это резко противоречит тому, что уже сотнями лет пытается навязать нам Москва. ТСН сообщала, что оригинал документа привозили в Украину в честь 30-летия независимости в 2021 году.



Фрагмент копии письма Карла XII / Скриншот с видео

Как Зеленский встретил премьера Швеции: смотрите видео