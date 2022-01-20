Владимир Зеленский поблагодарил Магдалену Андерссон за поддержку евроинтеграционных стремлений Украины. Премьер-министр подтвердила решительную поддержку со стороны Швеции суверенитета нашего государства.

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Зеленский провел телефонный разговор с главой правительства Швеции

Как сообщили в Офисе Президента Украины, глава государства Владимир Зеленский 19 января провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон.

Говорили об опасностях , созданных Россией вокруг Украины.

О шагах на пути к достижению мира и стабильности.

Также политики приветствовали недавнее соглашение об оборонном сотрудничестве стран.

Зеленский поблагодарил шведов за помощь в процессах евроинтеграции и реформ. Госпожа Андерссон подтвердила твердую поддержку со стороны Швеции суверенитета и территориальной целостности Украины.

К слову: отдельной интересной темой разговора был интерес Украины к созданию на своей территории сети современных мусороперерабатывающих заводов с участием шведских компаний.

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После "хорошего разговора" с Владимиром Зеленским глава правительства Швеции в твиттере отметила:

Россия должна снизить напряжение на границе с Украиной.

И добавила, что президента Украины будут рады видеть в Швеции "при первой же возможности".

Тем временем дипломатические усилия по деэскалации созданной Россией ситуации вокруг Украины продолжаются

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Полный тест сообщения госпожи Андерссон в твиттере:

Хороший разговор с президентом Владимиром Зеленским.

Подтвердила полную поддержку суверенитета, территориальной целостности и повестки дня реформ Украины.

Россия должна снизить напряжение на границе с Украиной.