Володимир Зеленський подякував Магдалені Андерссон за підтримку євроінтеграційних прагнень України. Пані прем'єрка підтвердила рішучу підтримку з боку Швеції суверенітету нашої держави.
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Зеленський мав телефонну розмову з главою уряду Швеції
Як повідомили в Офісі Президента України, глава держави Володимир Зеленський 19 січня мав телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон.
- Говорили про небезпеки, створені Росією навколо України.
- Про кроки на шляху до досягнення миру та стабільності.
- Також політики привітали нещодавню угоду про оборонну співпрацю країн.
Зеленський подякував шведам за допомогу у процесах євроінтеграції та реформ. Пані Андерссон підтвердила непохитну підтримку з боку Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.
Шведська прем'єрка закликала Росію "знизити напругу"
Після "хорошої розмови" з Володимиром Зеленським глава уряду Швеції у твітері зазначила:
Росія повинна знизити напругу на кордоні з Україною.
І додала, що президента України будуть раді бачити у Швеції "за якнайшвидшої нагоди".
Тим часом дипломатичні зусилля щодо деескалації створеної Росією ситуації навколо України тривають
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган може приїхати до Києва вже 3 лютого.
- Прем'єр Ізраїлю запропонував провести російсько-український саміт в Єрусалимі.
- А президент Зеленський зустрівся у Києві з держсекретарем США Блінкеном.
Про що говорили Блінкен та Зеленський – дивіться у відео
Повний тест допису пані Андерссон у твітері:
Гарна розмова з президентом Володимиром Зеленським.
Підтвердила повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та порядку денного реформ України.
Росія повинна знизити напругу на кордоні з Україною.
Очікуємо вітати президента Зеленського на шведській землі за якнайшвидшої нагоди.