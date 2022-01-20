Володимир Зеленський подякував Магдалені Андерссон за підтримку євроінтеграційних прагнень України. Пані прем'єрка підтвердила рішучу підтримку з боку Швеції суверенітету нашої держави.

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Зеленський мав телефонну розмову з главою уряду Швеції

Як повідомили в Офісі Президента України, глава держави Володимир Зеленський 19 січня мав телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон.

Говорили про небезпеки , створені Росією навколо України.

, створені Росією навколо України. Про кроки на шляху до досягнення миру та стабільності.

та стабільності. Також політики привітали нещодавню угоду про оборонну співпрацю країн.

Зеленський подякував шведам за допомогу у процесах євроінтеграції та реформ. Пані Андерссон підтвердила непохитну підтримку з боку Швеції суверенітету й територіальної цілісності України.

До слова: окремою цікавою темою розмови була зацікавленість України у створенні на своїй території мережі сучасних сміттєпереробних заводів за участю шведських компаній.

Шведська прем'єрка закликала Росію "знизити напругу"

Після "хорошої розмови" з Володимиром Зеленським глава уряду Швеції у твітері зазначила:

Росія повинна знизити напругу на кордоні з Україною.

І додала, що президента України будуть раді бачити у Швеції "за якнайшвидшої нагоди".

Тим часом дипломатичні зусилля щодо деескалації створеної Росією ситуації навколо України тривають

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Повний тест допису пані Андерссон у твітері:

Гарна розмова з президентом Володимиром Зеленським.

Підтвердила повну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та порядку денного реформ України.

Росія повинна знизити напругу на кордоні з Україною.

Очікуємо вітати президента Зеленського на шведській землі за якнайшвидшої нагоди.