Премьер Словении неожиданно проигрывает парламентские выборы, – экзитпол
Источник:N1 Slovenija
В Словении партия, возглавляемая пока действующим премьер-министром, неожиданно проигрывает на выборах в парламент. Об этом свидетельствуют данные экзитпола.
Словенская демократическая партия, лидером которой является действующий премьер страны Янеш Янша, на выборах занимает второе место.
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Первое место на парламентских выборах получает оппозиционное "Движение за свободу". Эту партию готовы поддержать 35,8% избирателей, а политсилу действующего премьера – всего 22,5%.
Что известно о Янеше ЯншеЭто словенский политик, разделяющий правоконсервативные взгляды. Также известен дружбой с лидером Венгрии Виктором Орбаном и своей антимигрантской позицией.
Далее голоса разделились следующим образом:
- христианские демократы с поддержкой на уровне 6,8%,
- социал-демократы с результатом в 6,6%,
- левые, за которые готовы отдать свои голоса 4,4% людей.
Поэтому вполне вероятно, что на выборах в парламент должность премьера Словения может занять другой политик. Один из претендентов на этот пост является лидером Движения за свободу Робертом Голобом.
В прошлом он возглавлял государственную энергетическую компанию в Словении. Политик выступает за санкции Евросоюза против России, а также обвиняет Янша Яншу в использовании войны для собственной политической выгоды.
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