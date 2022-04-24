Премьер Словении неожиданно проигрывает парламентские выборы, – экзитпол

В Словении партия, возглавляемая пока действующим премьер-министром, неожиданно проигрывает на выборах в парламент. Об этом свидетельствуют данные экзитпола.

Словенская демократическая партия, лидером которой является действующий премьер страны Янеш Янша, на выборах занимает второе место.

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Политические баталии в Словении

Первое место на парламентских выборах получает оппозиционное "Движение за свободу". Эту партию готовы поддержать 35,8% избирателей, а политсилу действующего премьера – всего 22,5%.

Что известно о Янеше Янше Это словенский политик, разделяющий правоконсервативные взгляды. Также известен дружбой с лидером Венгрии Виктором Орбаном и своей антимигрантской позицией.

Далее голоса разделились следующим образом:

христианские демократы с поддержкой на уровне 6,8%,

социал-демократы с результатом в 6,6%,

левые, за которые готовы отдать свои голоса 4,4% людей.

Поэтому вполне вероятно, что на выборах в парламент должность премьера Словения может занять другой политик. Один из претендентов на этот пост является лидером Движения за свободу Робертом Голобом.

В прошлом он возглавлял государственную энергетическую компанию в Словении. Политик выступает за санкции Евросоюза против России, а также обвиняет Янша Яншу в использовании войны для собственной политической выгоды.

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