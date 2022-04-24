Словенська демократична партія, лідером якої є чинний прем’єр країни Янеш Янша, на виборах посідає друге місце.

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Політичні баталії у Словенії

Перше місце на парламентських виборах здобуває опозиційний "Рух за свободу". Цю партію готові підтримати 35,8% виборців, натомість політисилу чиного прем'єра – всього 22,5%.

Що відомо про Янеша Янша Це словенський політик, який розділяє правоконсервативні погляди. Також відомий дружбою з лідером Угорщини Віктором Орбаном й своєю антимігрантською позицією.

Далі голоси розділилися наступним чином:

християнські демократи з підтримкою на рівні 6,8%,

соціал-демократи з результатом у 6,6%,

ліві, за які готові віддати свої голоси 4,4% людей.

Тож, цілком ймовірно, що на виборах до парламенту посаду прем'єра Словенія може зайняти інший політик. Один із претендентів на цю посаду є лідер "Руху за свободу" Роберт Голоб.

У минулому він очолював державну енергетичну компанію у Словенії. Політик виступає "за" санкції Євросоюзу проти Росії, а також звинувачує Янша Яншу у використанні війни для власної політичної вигоди.

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