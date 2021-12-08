Премьер Венгрии Орбан впервые назвал события на Донбассе российско-украинской войной

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан написал прощальное письмо Ангеле Меркель, ушедшей с поста канцлера Германии. В нем он впервые назвал ситуацию в Донбассе российско-украинской войной.

Текст письма Орбана Меркель опубликовали на сайте венгерского премьера 6 декабря. В нем есть упоминание и об Украине.

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Орбан назвал события на Донбассе российско-украинской войной

Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Евросоюз и беспомощно наблюдали начало трагической для Европы российско-украинской войны.

– говорится в письме.

К слову, у Орбана откровенно пророссийская позиция и он не стесняется теплых отношений с главой Кремля Владимиром Путиным. До сих пор политик не называл ситуацию на Донбассе войной, более того – российско-украинской.

К тому же формулировку "российско-украинская война" и другие венгерские политики в своих речах используют редко, предпочитая "конфликт на Донбассе", "конфликт на Востоке Украины".

Зеленский поговорил с Орбаном: что известно

Владимир Зеленский 3 декабря впервые по телефону поговорил с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Поводом для разговора стало 30-летие заключения дипломатических отношений между странами.

Украинский лидер заявил венгерскому о готовности совместно работать для реализации потенциала отношений на благо народов обеих стран.

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