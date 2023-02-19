Пропагандистские спазмы и истерика россиян: премьера "Осторожно зомбоящик" на 24 Канале

Российская пропаганда бьет рекорды по уровню лжи, циничности и агрессивности. Риторика пропагандистов меняется со скоростью света от угроз ядерным ударом по Европе до позиции "на нас напали, мы защищаемся".

24 Канал запустил новый ютуб-проект "Осторожно зомбоящик". В нем ведущая Анастасия Норицина проанализирует основные тезисы и пропагандистские методички россиян.

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Хотя Украина давно выиграла информационную войну, но пропагандистские спазмы россиян до сих пор не прекращаются. Они всеми силами и методами пытаются заставить народ верить в свое "военное могущество", которого, вероятно, и не было, и отправлять своих "ванек" на верную смерть.

"Осторожно зомбоящик" показывает марафонские забеги российских пропагандистов по переобуванию в течение года с начала полномасштабной войны.

Некоторые слова россиян в одном предложении могут быть настолько противоречивыми, что здравый смысл просто отказывает. Однако то ли большие деньги, то ли отсутствие аналитического образа мышления заставляют российских пропагандистов кричать так искренне и самоотверженно, что, кажется, и психиатрия бессильна.

Первый выпуск "Осторожно зомбоящик": смотреть видео

Не передовое оружие или техника, а истерика Соловьева или Скабеевой

На российском телевидении пропагандисты кричат и бьют себя в грудь о победах "второй армии мира", а ВСУ просто публикуют видео об уничтожении их техники, складов, боеприпасов и личного состава.

Когда российские пропагандисты взывают о наступлении и успехах на востоке, а Владимир Путин кичится успехами бригады морского флота, оказывается, что ВСУ разбили их колонну танков под Угледаром.

А некоторые путинские слуги, несмотря на слова о "замечательных военкорах", начинают навязывать откровенное умолчание всех военных поражений России.

Об этих и других "передовых" методах россиян в поднятии боевого духа населения смотрите в "Осторожно зомбоящик".