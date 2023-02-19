24 Канал запустив новий ютуб-проєкт "Обережно зомбоящик". В ньому ведуча Анастасія Норіцина проаналізує основні тези та пропагандиські методички росіян.

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Хоча Україна давно виграла інформаційну війну, але пропагандистські спазми росіян досі не припиняються. Вони усіма силами та методами намагаються змусити народ вірити у свою "військову могутність", якої, імовірно, і не було, та відправляти своїх "ваньок" на вірну смерть.

"Обережно зомбоящик" показує марафонські забіги російських пропагандистів з перевзування протягом року від початку повномасштабної війни.

Подекуди слова росіян в одному реченні можуть бути настільки суперечливими, що здоровий глузд просто відмовляє. Однак чи то великі гроші, чи відсутність аналітичного способу мислення змушують російських пропагандистів кричати так щиро і самовіддано, що, здається, і психіатрія безсила.

Перший випуск "Обережно зомбоящик": дивитися відео

Не передова зброя чи техніка, а істерика Соловйова чи Скабєєвої

На російському телебаченні пропагандисти кричать і б'ють себе в груди про перемоги "другої армії світу", натомість ЗСУ просто публікують відео про знищення їхньої техніки, складів, боєприпасів та особового складу.

Коли російські пропагандисти волають про наступ та успіхи на сході, а Владімір Путін хизується успіхами бригади морського флоту, виявляється, що ЗСУ розбили їхню колону танків під Вугледаром.

А деякі путінські посіпаки, попри слова про "замєчатєльних воєнкорів", починають нав'язувати відверте замовчування усіх військових поразок Росії.

Про ці та інші "передові" методи росіян у піднятті бойового духу населення дивіться в "Обережно зомбоящик".