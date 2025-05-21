Лауреатом премии Гонгадзе стал военный журналист Reuters Иван Любиш-Кирдей

Иван Любиш-Кирдей стал лауреатом премии имени Георгия Гонгадзе. Его отметили за мужественную работу военного корреспондента и вклад в независимую журналистику.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на корреспондента hromadske. В Киеве состоялась церемония вручения премии имени Георгия Гонгадзе.

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Фотожурналист Любиш-Кирдей получил премию Гонгадзе

В этом году ею отметили военного корреспондента и оператора Reuters Ивана Любиша-Кирдея.

Журналист поблагодарил за награду и отметил, что главная цель украинских медийщиков – независимая Украина. Он заявил, что премия добавляет мотивации работать дальше.

Любиш-Кирдей был тяжело ранен в августе 2024 года во время российского удара по гостинице в Краматорске. Он несколько месяцев провел в коме, сейчас проходит реабилитацию.

Стоит заметить! Премия имени Георгия Гонгадзе ежегодно вручается независимым украинским журналистам, которые делают значительный вклад в развитие медиа и общественные изменения.

Среди финалистов премии также были главный редактор Kyiv Independent Ольга Руденко и журналист-расследователь Михаил Ткач.