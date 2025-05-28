Зеленский якобы прервал визит в Германию: Spiegel разогнал "сенсацию" – в ОП отреагировали

Ряд СМИ сообщил, что президент Владимир Зеленский не поедет на церемонию награждения премии Карла Великого в Аахене. Он якобы оперативно изменил свой план визита в Германию.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Почему Зеленский не поедет на награждение Урсулы фон дер Ляйен

Президент Украины в этом году планирует посетить церемонию награждения президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Он прибыл в Германию, чтобы встретиться с представителями власти в Берлине. Далее он по плану должен был лететь в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен. Но журналисты сообщили, что из-за наращивания войск в Сумской области эти планы, вероятно, пришлось изменить.

В 2023 году Зеленского и всех украинцев также награждали премией Карла Великого. Тогда президент поехал в Аахен, чтобы представить Украину и от имени граждан получить награду.

Источники издания в службе безопасности сообщили, что "из-за серьезной ситуации в Украине Владимир Зеленский вернется в Киев".

Очевидно, Зеленский считал неуместным посещать праздничное мероприятие за рубежом, учитывая ситуацию. По данным украинских источников, Россия собрала около 50 000 военнослужащих для возможного наступления на северо-восток Украины,

– пишут журналисты Spiegel.

Однако свои планы визита в Германию президент Украины не меняет. Источники 24 Канала в Офисе Президента Украины сообщили, что информация о том, что Зеленский отменил визит в германскую землю Северный Рейн – Вестфалия из-за наступления на Сумщину, не соответствует действительности.

Spiegel стоит тщательнее проверять, что им рассказывают,

– сказал советник президента Украины Дмитрий Литвин.

Во вторник, 28 мая, он провел переговоры с канцлером Фридрихом Мерцом и договорился о новых обязательствах по военной поддержке. Также Зеленский встретился с главой государства Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Юлией Клёкнер. Вечером самолет Зеленского вылетел из страны. Журналисты Суспильного узнали, что визит президента в Германию был однодневный, а второй день и не предполагался.

Отметим! Одну из старейших премий Карла Великого присуждают за работу на службе европейского объединения. Украинского президента и граждан наградили за "борьбу за защиту не только суверенитета своей страны и жизни ее граждан, но и Европы и европейских ценностей". Такую же награду получали и другие европейские лидеры.