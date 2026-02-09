Украинцев отметят премией Мюнхенской конференции по безопасности: как это может повлиять на Россию

Премию Эвальда фон Клейста с 2009 года присуждают за особый вклад в укрепление мира и урегулирование международных конфликтов. В этом году награду решили посвятить всему украинскому народу.

Соответствующее заявление во время пресс-конференции по презентации Мюнхенского отчета по безопасности 2026 года сделал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Как украинский народ будут отмечать премией?

По словам Ишингера, традиционную награду, которую обычно вручают отдельным выдающимся деятелям, на этот раз получит народ Украины. Это стало символом мужества и стойкости украинцев.

Ишингер отметил, что таким решением организаторы стремятся обратить внимание мира на то, что Россия лишь имитирует готовность к диалогу, продолжая атаки на мирных украинцев.

Также он анонсировал открытие "Украинского дома" вблизи локации конференции – там будут проходить события, посвященные Украине. Ожидается, что украинскую делегацию, как и раньше, может возглавить президент Владимир Зеленский.

А сама Мюнхенская конференция по безопасности проходит ежегодно с 1963 года в Мюнхене. В 2026-м она станет 62-й и продлится с 13 по 15 февраля.

Украина и ее народ не впервые становятся обладателями международных премий и наград. Так, еще в 2022 году стойкость и отвагу украинцев отметили международной наградой Oxi Courage Award, которая олицетворяет триумф демократических ценностей.

В том же году Европейский парламент определил лауреата премии имени Сахарова "За свободу мысли". Победителем стал украинский народ, представленный президентом Владимиром Зеленским.

