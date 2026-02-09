Украинцев отметят премией Мюнхенской конференции по безопасности: как это может повлиять на Россию
- Премию Эвальда фон Клейста в 2026-м получит украинский народ.
- Такой шаг имеет целью обратить внимание мира на действия России в Украине.
Премию Эвальда фон Клейста с 2009 года присуждают за особый вклад в укрепление мира и урегулирование международных конфликтов. В этом году награду решили посвятить всему украинскому народу.
Соответствующее заявление во время пресс-конференции по презентации Мюнхенского отчета по безопасности 2026 года сделал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.
Как украинский народ будут отмечать премией?
По словам Ишингера, традиционную награду, которую обычно вручают отдельным выдающимся деятелям, на этот раз получит народ Украины. Это стало символом мужества и стойкости украинцев.
Ишингер отметил, что таким решением организаторы стремятся обратить внимание мира на то, что Россия лишь имитирует готовность к диалогу, продолжая атаки на мирных украинцев.
Также он анонсировал открытие "Украинского дома" вблизи локации конференции – там будут проходить события, посвященные Украине. Ожидается, что украинскую делегацию, как и раньше, может возглавить президент Владимир Зеленский.
А сама Мюнхенская конференция по безопасности проходит ежегодно с 1963 года в Мюнхене. В 2026-м она станет 62-й и продлится с 13 по 15 февраля.
Украина и ее народ не впервые становятся обладателями международных премий и наград. Так, еще в 2022 году стойкость и отвагу украинцев отметили международной наградой Oxi Courage Award, которая олицетворяет триумф демократических ценностей.
В том же году Европейский парламент определил лауреата премии имени Сахарова "За свободу мысли". Победителем стал украинский народ, представленный президентом Владимиром Зеленским.
Есть ли шансы окончания войны в 2026-м?
США, по информации западных медиа, продвигают вариант завершения войны, который предусматривает территориальные уступки со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности и военную защиту Запада.
В то же время The Wall Street Journal очерчивает три возможные траектории развития событий до 2026 годазатяжное противостояние на истощение, критическое исчерпание ресурсов Украины или постепенное экономическое ослабление России.
При этом процесс мирных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве США продолжается. Однако Кремль не отступает от своих ультимативных требований. Так, Дмитрий Песков заявил, что любой прогресс в переговорах по Украине возможен только при условии выполнения договоренностей, которые, по его словам, были достигнуты во время встречи в Анкоридже.
К тому же в Москве отказываются раскрывать содержание контактов между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, объясняя это тем, что переговоры должны происходить без публичности.