Відповідну заяву під час пресконференції з презентації Мюнхенського звіту з безпеки 2026 року зробив очільник Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер.

Як український народ відзначатимуть премією?

За словами Ішингера, традиційну відзнаку, яку зазвичай вручають окремим видатним діячам, цього разу отримає народ України. Це стало символом мужності та стійкості українців.

Ішингер наголосив, що таким рішенням організатори прагнуть звернути увагу світу на те, що Росія лише імітує готовність до діалогу, продовжуючи атаки на мирних українців.

Також він анонсував відкриття "Українського дому" поблизу локації конференції – там відбуватимуться події, присвячені Україні. Очікується, що українську делегацію, як і раніше, може очолити президент Володимир Зеленський.

А сама Мюнхенська безпекова конференція проходить щороку з 1963 року в Мюнхені. У 2026-му вона стане 62-ю та триватиме з 13 по 15 лютого.

Україна та її народ не вперше стають володарями міжнародних премій та нагород. Так, ще у 2022 році стійкість і відвагу українців відзначили міжнародною нагородою Oxi Courage Award, яка уособлює тріумф демократичних цінностей.

Того ж року Європейський парламент визначив лауреата премії імені Сахарова "За свободу думки". Переможцем став український народ, представлений президентом Володимиром Зеленським.

