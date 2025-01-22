В эфире 24 Канала командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко сравнил возможности украинских и российских беспилотников, а также сказал, кто сейчас превосходит в технологическом плане.

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В чем Украина абсолютный лидер

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в беспилотной отрасли произошел огромный прогресс и появились новые технологии, которые ранее были никому не известны. Например, Украина разработала морские дроны и стала абсолютным мировым лидером в этом.

Мы были первопроходцами и сохраняем постоянную динамику модернизации развития. Благодаря этому черноморский флот России не может свободно перемещаться, а загнан в бухты, что принципиально важно,

– отметил Федоренко.

Относительно роботизированной техники, то по его словам, развитие технологий в Украине идет параллельно с врагом. В чем-то превосходит Украина, а в каких-то решениях – россияне.

"Однако мы начали раньше и, по моему убеждению, находимся на полшага впереди врага", – заметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Над чем Украине еще надо работать

Системы, которые применяются в воздухе, надо разбирать по категориям. Ночные бомберы, которые противник прозвал Баба-Яга, Силы обороны используют для проведения минирования, доставки логистических грузов, задачи прицельного огневого поражения прочными боеприпасами по вражеским позициям, технике, пехоте и тому подобное.

У россиян нет подобного средства. Если сравнивать технологически эти средства в начале 2024 года и сейчас, то они прошли ряд технических модернизаций, ведь иначе уже бы не могли работать на поле боя. Противник также учится противодействовать,

– сказал Федоренко.

Сейчас у нас с противником паритет по FPV-дронов, где сигнал передается от пульта к дрону по воздуху. Если речь идет о дронах с автоматическим донаведением, в частности с искусственным интеллектом, то технологии, которые есть в Украине, превосходят Россию именно в части FPV-дронов-камикадзе.

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Россия смогла количественно обойти Украину в дронах на оптоволокне. Однако Силы обороны накопят ресурс и смогут также выровнять эту ситуацию, или приблизиться к паритету.

Что поможет Украине технологически выиграть войну против России

Противник имел безальтернативное средство ударное крыло-камикадзе "Ланцет". Основной задачей, которого является уничтожение бронированной техники, укрытий и реактивной артиллерии.

Ранее Украина не имела подобных средств. Впрочем, по состоянию на сегодня украинское войско имеет "Булаву". Это украинская разработка, производство которой масштабируется, что по своим характеристикам очень похожа на "Ланцет".

Украина имеет дроны дальнего радиуса действия оперативного уровня, которыми бьет по военным объектам на территории России, которые, в частности, наполняют российский оккупационный бюджет нефтегазовыми долларами.

По состоянию на 2024 год мы имели единичные образцы и ситуационное выполнение задач по самым приоритетным целям. Сейчас я не могу сказать, что наши беспилотники чем-то уступают иранско-российским "Шахедам". Мы приобрели эту способность, это большой скачок,

– отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес".

Он подытожил, что если украинцы продолжат сохранять единство, не будут ссориться внутри государства между собой, держать строй и наращивать способности, то Украина точно технологически не проиграет в войне против России.