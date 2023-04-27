Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. По его словам, вопрос контрнаступления ВСУ для Китая уже закрыто. Там понимают, что оно будет успешным.

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Потому они сейчас стараются максимально уберечь российскую армию от разгрома. А само государство – от распада. Так они смогут надавить на Россию, чтобы она пошла на мирные переговоры на условиях Украины.

Китай уже сейчас давит на Россию. Там все может происходить по схеме – "ну я же предупреждал". Вы просите дать снаряды, вас почти разгромили… А мы предупреждали, что так будет происходить. К вам приедет Ли Хуэй и объяснит, что вам делать,

– отметил Преображенский.

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Никакой ядерной войны Си Цзиньпину не нужно

Как отметил Прображенский, Путин своеобразно повел себя в отношении Си Цзиньпина. Во время визита последнего в Москву они подписали соглашение о неразмещении ядерного оружия в других странах. Но сразу после этого Путин начал угрожать, что разместит ее в Беларуси.

Конечно, после этого Китай влияет на Россию только там, где он может нажать. Ни на какие договоренности с Путиным Си не рассчитывает. Зеленский уже давно понял, что нельзя договариваться с Путиным. Позиция и Си, и Зеленского здесь совпадает. Разговор с Путиным возможен только на языке силы,

– заметил Преображенский.

Кроме того, Китай неоднократно посылал сигналы России о недопустимости использования ядерного оружия. Логично, что никому в мире не нужна такая война. Хотя в Китае не могут на 100% исключить, что Путину не сойдет в голову начать ее. Поэтому они регулярно посылают такие сигналы российскому диктатору.

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