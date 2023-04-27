Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський. За його словами, питання контрнаступу ЗСУ для Китаю вже закрите. Там розуміють, що він буде успішний.

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Тому вони зараз стараються максимально вберегти російську армію від розгрому. А саму державу – від розпаду. Так вони зможуть натиснути на Росію, щоб та пішла на мирні переговори на умовах України.

Китай вже зараз тисне на Росію. Там все може відбуватися за схемою – "ну я ж попереджав". Ви просите дати снаряди, вас майже розгромили… А ми попереджали, що так буде відбуватися. До вас приїде Лі Хуей і пояснить, що вам робити,

– зазначив Преображенський.

Дивіться розмову з Іваном Преображенським на ютубі 24 Каналу

Ніякої ядерної війни Сі Цзіньпіну не треба

Як наголосив Прображенський, Путін своєрідно повівся щодо Сі Цзіньпіна. Під час візиту останнього до Москви вони підписали угоду щодо нерозміщення ядерної зброї в інших країнах. Але одразу після того Путін почав погрожувати, що розташує її в Білорусі.

Звісно, після цього Китай впливає на Росію лише там, де може натиснути. Ні на які домовленості з Путіним Сі не розраховує. Зеленський вже давно зрозумів, що не можна домовлятися з Путіним. Позиція і Сі, і Зеленського тут збігається. Розмова з Путіним можлива лише мовою сили,

– зауважив Преображенський.

Крім того, Китай неодноразово посилав сигнали Росії про неприпустимість використання ядерної зброї. Логічно, що нікому у світі не потрібна буде така війна. Хоч в Китаї не можуть на 100% виключити, що Путіну не збреде в голову розпочати такий конфлікт. Тому вони регулярно посилають відповідні сигнали російському диктатору.

Розмова Зеленського та Сі: коротко