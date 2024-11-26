Препятствий для эксгумаций жертв Волынской трагедии нет, – Сикорский после встречи с Сибигой

Польша и Украина достигли договоренностей о проведении эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским визави Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии препятствий для их проведения.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на PAP. Также Сикорский заверил, что Польша поддерживает Украину в переговорах по вступлению Украины в ЕС.

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Киев подтвердил готовность способствовать эксгумации жертв Волынской трагедии

Как отметил министр иностранных дел Польши, во время беседы с украинским коллегой обсуждалось будущее Украины в Европейском Союзе, а по результатам встречи будет принята декларация по эксгумации на Волыни.

Украина подтверждает, что не существует никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах,

– отметил Сикорский.

В свою очередь, Сибига подчеркнул, что как Киев, так и Варшава заинтересованы в преодолении исторических недоразумений. В частности, он произнес речь на польском языке о Волонской трагедии.

"Каждая семья имеет право достойно чтить память о своих предках и в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ", – заверил глава украинского МИД.

Со своей стороны Радослав Сикорский заверил в поддержке Польшей Украины не только в военной сфере, но и в переговорах по вступлению Украины в Европейский Союз.

Добавим, что во время двусторонних переговоров обсудили привлечение Россией военных из КНДР, ударов по объектам ядерной энергетики Украины и использование баллистической ракеты средней дальности. Также министры иностранных дел Украины и Польши обсудили вопрос границы. В этом контексте Сибига отметил важность развития пограничной инфраструктуры для обеих стран. Он также отметил, что Украина и Польша стремятся заключить соглашение о совместном контроле на границе.