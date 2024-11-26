Повідомляє 24 Канал із посиланням на PAP.

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Київ підтвердив готовність сприяти ексгумації жертв Волинської трагедії

Як зазначив міністр закордонних справ Польщі, під час бесіди з українським колегою обговорювалось майбутнє України в Європейському Союзі, а за результатами зустрічі буде прийнята декларація щодо ексгумацій на Волині.

Україна підтверджує, що не існує жодних перешкод для польських державних установ та приватних осіб у співпраці з відповідними українськими установами для проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території України відповідно до українського законодавства, і заявляє про свою готовність позитивно розглядати заявки у цих питаннях,

– зазначив Сікорський.

Своєю чергою, Сибіга підкреслив, що як Київ, так і Варшава зацікавлені в подоланні історичних непорозумінь.

"Кожна родина має право гідно вшановувати пам'ять про своїх предків і в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт", – запевнив очільник українського МЗС.

Зі свого боку Радослав Сікорський запевнив у підтримці Польщею України не лише у військовій сфері, а й у переговорах щодо вступу України до Європейського Союзу.