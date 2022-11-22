Преподавателя из Крыма избили из-за "Червоної калини": ранее потерял работу из-за Bayraktar

Российская репрессивная машина в оккупированном Крыму работает на полную мощность. Спецслужбы страны-агрессорки избили и арестовали преподавателя с полуострова только за то, что он распространил украинскую песню в соцсетях.

Именно из-за песни "Ой у лузі червона калина" преподавателя Андрея Белозерова избили в 6:00 прямо в его доме.

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Как рассказал сам преподаватель, перед избиением на него надели наручники и бросили на пол.

Били ногами по почкам, животу, груди. Куда попали – туда и ударили,

– описал задержание Белозеров.

Также, по словам мужчины, силовики наступали ему на голову ногами и повредили мочки ушей.

Силовики также конфисковали у преподавателя ноутбук, телефон и документы, среди которых:

украинский паспорт,

трудовая и санитарная книжки,

дипломы о получении образования.

После задержания на него был составлен протокол об "использовании нацистской символики". Белозерову дали 14 суток ареста. Известно, что ранее его также уволили с работы за прослушивание со студентами песни Bayraktar.

Россияне боятся даже украинских песен

Оккупанты в Крыму решили устроить настоящую охоту на людей, которые поют украинскую песню. В сентябре они устроили "проверки" гостям, которые на свадьбе пели "Ой, в лугу красная калина". А еще в августе оккупанты задержали мужчину, который пел эту песню. В общей сложности было уже десятки таких инцидентов.

А жительница оккупированного Крыма Ольга Валеева отправилась на российское гражданство, однако не смогла его получить. Женщине отказали из-за того, что раньше она опубликовала в инстаграме видео, где поет песню "Ой у лузі червона калина".

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