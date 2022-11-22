Саме через пісню "Ой у лузі червона калина" викладача Андрія Білозерова побили о 6:00 просто в його будинку.

Важливо Руслана заспівала "Ой у лузі червона калина" грецькою мовою: емоційне відео з Афін

Як розповів сам викладач, перед побиттям на нього надягли кайданки і кинули на підлогу.

Били ногами по нирках, животі, грудях. Куди потрапили – туди і вдарили,

– описав затримання Білозеров.

Також, за словами чоловіка, силовики наступали йому на голову ногами та пошкодили мочки вух.

Силовики також конфіскували у викладача ноутбук, телефон та документи, серед яких:

український паспорт,

трудова та санітарна книжки,

дипломи про здобуття освіти.

Після затримання на нього склали протокол про "використання нацистської символіки". Білозерову дали 14 діб арешту. Відомо, що раніше його також звільнили з роботи за прослуховування зі студентами пісні Bayraktar.

Росіяни бояться навіть українських пісень

Окупанти в Криму вирішили влаштували справжнє полювання на людей, які співають українську пісню. У вересні вони влаштували "перевірки" гостям, які на весіллі співали "Ой, у лузі червона калина". А ще в серпні окупанти затримали чоловіка, який співав цю пісню. Загалом було вже десятки таких інцидентів.

А мешканка окупованого Криму Ольга Валєєва подалася на російське громадянство, однак не змогла його отримати. Жінці відмовили через те, що раніше вона опублікувала в інстаграмі відео, де співає пісню "Ой, у лузі червона калина".

Цікаво – У Криму почалась масова паніка: дивіться відео