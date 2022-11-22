Саме через пісню "Ой у лузі червона калина" викладача Андрія Білозерова побили о 6:00 просто в його будинку.
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Як розповів сам викладач, перед побиттям на нього надягли кайданки і кинули на підлогу.
Били ногами по нирках, животі, грудях. Куди потрапили – туди і вдарили,
– описав затримання Білозеров.
Також, за словами чоловіка, силовики наступали йому на голову ногами та пошкодили мочки вух.
Силовики також конфіскували у викладача ноутбук, телефон та документи, серед яких:
- український паспорт,
- трудова та санітарна книжки,
- дипломи про здобуття освіти.
Після затримання на нього склали протокол про "використання нацистської символіки". Білозерову дали 14 діб арешту. Відомо, що раніше його також звільнили з роботи за прослуховування зі студентами пісні Bayraktar.
Росіяни бояться навіть українських пісень
Окупанти в Криму вирішили влаштували справжнє полювання на людей, які співають українську пісню. У вересні вони влаштували "перевірки" гостям, які на весіллі співали "Ой, у лузі червона калина". А ще в серпні окупанти затримали чоловіка, який співав цю пісню. Загалом було вже десятки таких інцидентів.
А мешканка окупованого Криму Ольга Валєєва подалася на російське громадянство, однак не змогла його отримати. Жінці відмовили через те, що раніше вона опублікувала в інстаграмі відео, де співає пісню "Ой, у лузі червона калина".
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