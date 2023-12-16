На пресс-конференции Путина никто не заметил кое-что очень важное

Не понимаю, как сегодня кто-то смотрит пресс-конференцию Путина, а затем анализирует каждое слово и каждую гримасу того, кто является патологическим лжецом, маньяком и военным преступником. О чем говорить? Что анализировать? Очередные декалитры токсической лжи?

Мне уже давно не интересно и даже противно слушать этот пропитанный враньём тщедушный голосок. Единственное, что я хотел бы услышать от Путина – предсмертный хрип на виселице.

Актуально Как "добрый царь" раздавал россиянам обещания

Однако есть другой очень важный момент, на который никто так и не обратил внимание. Речь идет об исключительном поведенческом сходстве российского президента Владимира Путина с немецким фюрером Адольфом Гитлером.

Между Путиным и Гитлером есть только одно отличие

Многие знают Гитлера не только как такого же маньяка, как и Путин, но и как красноречивого оратора, умеющего очаровывать публику своими эмоциональными монологами. Однако это совсем не так.

На самом деле Гитлер был очень неуверен в себе и закрыт. В самом начале своей политической карьеры, когда он выступал перед толпой и слышал критику, он закрывался в себе и терял присущий ему пыл. В нескольких случаях его толпа доводила даже до истерики.

Впоследствии Гитлер нашел выход из этой ситуации и этим выходом стали штурмовики "СС". Практически на всех своих выступлениях и даже партийных Гитлер окружал себя статными, спортивными штурмовиками "СС", среди которых он чувствовал себя защищенным и уверенным в себе.

Собственно, Путин поступил так же.

В преддверии своего выступления он подверг Украину массированному налету "Шахедов", а пока шла его прямая линия и по ее завершению, в воздушном пространстве России летали "МиГ-31К", запустившие гиперзвуковые ракеты Х-47М "Кинжал".

Читайте также ЕС показал Путину язык и начал новый геополитический отсчет

Террор, страх, насилие, все это придает Путину уверенность во время выступлений, когда нечем похвастаться. Побед нет. Страна в глубочайшем кризисе. Россиян диктатор отправляет на убой ради захвата маленькой деревни. Лгать, осознавая, что по всей Украине звучит воздушная тревога, а в небе проносятся "Кинжалы" – гораздо проще.

Чем отличается Путин от Гитлера? По многим параметрам и психологическим дефектам – абсолютно ничем. Очередное закомплексованное ничтожество, проливающее реки крови.

К сожалению, у международного сообщества отношение к Путину все же несколько иное, чем к Гитлеру. И в этом единственная разница между этими двумя диктаторами. Надеюсь, что их конец хотя бы будет одинаковым.