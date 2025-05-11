Путин обвинил Европу в "хамской манере" и выразил надежду на восстановление отношений

В ночь на 11 мая кремлевский диктатор выступил с очередными циничными заявлениями. Среди прочего, Путин осудил требования Запада объявить перемирие и завершение войны России против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Путин о Европе

Путин сказал, что в россиян якобы "вселяет оптимизм и надежду", что рано или поздно, в частности, "опираясь на уроки истории, мнение своих народов", начнется движение к восстановлению конструктивных отношений с государствами Европы.

В том числе и теми, которые сегодня не отказываются от антироссийской риторики и явно "агрессивных" действий в наш адрес, пытаются до сих пор разговаривать с нами в "хамской манере" и с помощью ультиматумов,

– заявил российский диктатор.

Кстати, Россия не согласилась на предложение Украины о всеобъемлющем и безусловном перемирии как минимум на 30 дней уже с 12 мая.

Путин абсурдно обвинил наше государство в якобы "нарушении" режима прекращения огня. Хотя именно россияне не придерживались его и продолжали наносить удары по гражданским. В частности, и во время так называемого "перемирия" на 9 мая.

Так, прямо во время парада на Украину летели КАБы. В результате российских обстрелов на Сумщине погибли еще 3 мирных жителей.