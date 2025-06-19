Вероятно, он будет цитировать ее еще очень долгое время. В эфире 24 Канала глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал, что именно сказал глава Кремля.

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Что сказал Путин на пресс-конференции

На пресс-конференции Владимир Путин заявил, что согласен с Трампом: мол, если бы Трамп был президентом США, Россия бы не напала на Украину. Этой фразы Трампу действительно достаточно.

Так "подлизать" – это надо быть Путиным. Это надо понимать и чувствовать,

– подчеркнул Олег Рыбачук.

Слова диктатора выглядят как демонстративное заигрывание. Трамп, вполне вероятно, теперь неоднократно будет возвращаться именно к этой цитате: мол, смотрите, даже Путин признает, что если бы президентом был я – войны бы не было.

Будет говорить: "Путин – единственный, кто его слушает, единственный, кто его понимает, что они с ним на одной волне одинаково видят вещи,

– отметил глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий".

Для него эта фраза стоит полутора часовой речи Путина ни о чем. Трамп, скорее всего, еще не раз ее будет цитировать, напоминая: "Если бы я был президентом, все было бы хорошо".

Тогда же Путин заявил, что встреча с президентом США Дональдом Трампом что встреча с президентом США Дональдом Трампом была бы полезной, но она "должна быть подготовленной".