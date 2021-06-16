Пресс-конференция Путина после встречи с Байденом: онлайн-трансляция

В Женеве 16 июня состоялась встреча Владимира Путина и Джо Байдена. После переговоров оба лидера дают пресс-конференцию, однако каждый по отдельности. Смотрите трансляцию, чтобы узнать, что глава Кремля журналистам рассказывает о разговоре с президентом США.

В Женеве завершилась встреча Байдена и Путина. Глава России во время пресс-конференции рассказывает свою версию ее итогов.

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Пресс-конференция Путина после встречи с Байденом: смотрите онлайн

Отдельный брифинг президентов США и России

От традиционного совместного разговора с журналистами отказался именно американский лидер. Байден отметил, что это не конкурс на то, кто лучше выступит перед камерой.

У Путина приняли такую позицию, назвав ее традиционной "практикой американского президента".

Встреча Байдена и Путина: что известно