Пресс-конференция Путина после встречи с Байденом: онлайн-трансляция

В Женеве 16 июня состоялась встреча Владимира Путина и Джо Байдена. После переговоров оба лидера дают пресс-конференцию, однако каждый по отдельности. Смотрите трансляцию, чтобы узнать, что глава Кремля журналистам рассказывает о разговоре с президентом США.
В Женеве завершилась встреча Байдена и Путина. Глава России во время пресс-конференции рассказывает свою версию ее итогов.
Читайте также Байден и Путин дали пресс-конференции после встречи: главные тезисы
Пресс-конференция Путина после встречи с Байденом: смотрите онлайн
Отдельный брифинг президентов США и России
От традиционного совместного разговора с журналистами отказался именно американский лидер. Байден отметил, что это не конкурс на то, кто лучше выступит перед камерой.
У Путина приняли такую позицию, назвав ее традиционной "практикой американского президента".
Встреча Байдена и Путина: что известно
- Инициатором встречи был Байден, который еще в апреле предложил Путину пообщаться не по телефону. Лидеры государств встретились 16 июня в Женеве на вилле La Grange. Их разговор состоял из 3 частей. В переговорах также участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел России Сергей Лавров и другие чиновники. У Путина не хотели формата с глазу на глаз.
- Швейцарский город встретил Байдена очень тепло. Когда президентский кортеж проезжал через кантон Гран-Саконекс, люди махали руками и выкрикивали слова приветствия.
- Однако с Путиным все было не так весело: самолет лидера Кремля был вынужден час кружить над местными озерами. Так произошло потому, что в это время в аэропорту приземлялся самолет Байдена.