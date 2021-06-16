У Женеві завершилася зустріч Байдена та Путіна. Глава Росії під час пресконференції розповідає свою версію її підсумків.
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Від традиційної спільної розмови з журналістами відмовився саме американський лідер. Байден зазначив, що це не конкурс на те, хто краще виступить перед камерою.
У Путіна прийняли таку позицію, назвавши її традиційною "практикою американського президента".
Зустріч Байдена та Путіна: що відомо
- Ініціатором зустрічі був Байден, який ще у квітні запропонував Путіна поспілкуватися не телефоном. Лідери держав зустрілися 16 червня у Женеві у віллі La Grange. Їхня розмова складалася з 3 частин. У перемовинах також брали участь держсекретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та інші чиновники. У Путіна не хотіли формату віч-на-віч.
- Швейцарське місто зустріло Байдена дуже тепло. Коли президентський кортеж проїжджав через кантон Гран-Саконекс, люди махали руками та вигукували слова привітання.
- Однак з Путіним все було не так весело: літак лідера Кремля був змушений годину кружляти над місцевими озерами. Так сталося тому, що у цей час в аеропорту приземлявся літак Байдена.