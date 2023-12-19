Еще 500 тысяч военных и будет ли мобилизация женщин: самые важные заявления Зеленского об армии

19 декабря во время пресс-конференции Владимир Зеленский сделал немало заявлений, связанных с мобилизацией. Рассказываем, во скольких призывниках нуждается Генштаб и будут ли мобилизовать женщин.

24 Канал собрал самое важное из сказанного Владимиром Зеленским о мобилизации в Украине. На чем сделал акцент президент и что он сказал в защиту гражданских.

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Сколько хочет мобилизовать Генштаб

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что перед пресс-конференцией проводил заседание Ставки. И что во время него в Генштабе рассказали, сколько нужно дополнительно мобилизировать украинцев. Говорится о 450 – 500 тысячах человек.

Это вопрос наших военных, главкома и Генштаба. Они обратились на уровне Ставки относительно мобилизации. Вопрос очень чувствительный, я считаю. Они обратились относительно защиты нашего государства, потенциальных контрнаступательных действий и дефицита (людей – 24 Канал). И они предложили мобилизовать дополнительных 450 – 500 тысяч человек,

– заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что для принятия соответствующего решения ему нужны аргументы. Он должен понять, для чего столько людей, сколько средств нужно потратить на них и где их взять.

В то же время он отметил, что мобилизация еще 450 – 500 тысяч человек обойдется Украине в 500 миллиардов гривен. И нужно от премьер-министра и министра экономики получить ответ, где наше государство возьмет эту сумму.

Поэтому я, как президент Украины и человек, который много времени отдает, чтобы найти финансовую поддержку для Украины, хотел бы понимания от премьер-министра, министра финансов, а откуда (брать – 24 Канал) деньги,

– сказал он.

Один военный – 6 гражданских

Глава государства подчеркнул, что "все это стоит денег". Владимир Зеленский встал на защиту мирных жителей, которые также вносят свой финансовый вклад, поддерживая украинское войско.

Я много раз об этом говорил, заработную плату им платит наше население, наши люди, вы все – люди, которые платят налоги. Когда мы говорим о той или иной мобилизации, мы должны с вами знать: один воин – шесть человек. Это шесть человек в гражданской жизни,

– подчеркнул он.

Мобилизация женщин и сниженный возраст призывников

Владимира Зеленского также спросили, планирует ли он мобилизовывать женщин и снижать минимальный возраст призывников, чтобы противостоять российской агрессии. Глава государства утвердительно заявил, что женщин призывать в армию не будут.

Мобилизацию женщин не подпишу. Что касается снижения мобилизационного возраста до 25 лет – если будет аргументировано, на сегодня вижу, что это необходимо, – с этим соглашусь,

– отметил президент.

Напоминаем, что речь идет только о постановке на воинский учет женщин определенных профессий. Что касается призывного возраста, то речь идет о 27 годах. А инициатива о снижении до 25 лет обсуждается в течение нескольких месяцев.