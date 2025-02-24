Председатель аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук в эфире 24 Канала отметил, что хотя Зеленскому советовали не спорить публично с Трампом, украинский лидер выбрал другую тактику и решил не избегать дискуссии.

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Украина среди тех, кто не прогнулся под давлением Трампа

Зеленский, как отметил Рыбачук, сделал верный шаг, что объяснил необходимость опровергать неправдивую информацию, которую озвучил лидер США. В частности, украинский президент подчеркнул, что у Украины никогда не было долга на сумму 350 миллиардов долларов. Соединенные Штаты предоставили нашему государству помощь на 100 миллиардов и в виде грантов, а не денег в долг.

Хороший массажист разрабатывает болевые точки, находит, где на теле болит и массирует, пока эта боль не пройдет. У меня такое впечатление, что Зеленский прошелся по болевым точкам Трампа, причем не один раз,

– отметил Рыбачук.

Тот факт, что Зеленский прокомментировал все его заявления и сделал это публично и аргументированно, по мнению Рыбачука, ставит Трампа в сложную ситуацию, потому что ему показали, что он берет цифры с потолка.

"Зеленский несколько раз повторил очевидную для меня вещь, что можно придумывать что-то и давить на Украину, но есть одна особенность, что у нее нет других вариантов, она будет воевать независимо от того, будет помощь от США или нет", – отметил Рыбачук.

Председатель аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" подчеркнул, что Зеленский чувствует, что любое соглашение, которое будет неприемлемым для украинского общества, не будет народом согласовано и неважно, кто в этот период будет президентом. Ведь украинцы не раз демонстрировали, что когда говорится о чрезвычайно важных национальных интересах, они готовы их отстаивать.

Трампу сейчас нелегко. Он демонстрирует турборежим. Мексика, Канада, Гренландия, Дания, ЕС – все те, на кого Трамп наскакивал, не прогнулись, не запаниковали. Украина тоже стоит в этом ряду,

– подытожил Рыбачук.

Напомним, 23 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина. Год 2025" провел пресс-конференцию, где сделал ряд заявлений. В частности высказался о своих отношениях с Трампом, мирных переговорах, прокомментировал возможность проведения сейчас выборов и тому подобное. Подробно о ключевых заявлениях украинского лидера читайте в нашем материале.