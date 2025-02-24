Такое мнение 24 Каналу озвучила психолог Елена Шершнева, заметив, что сам Трамп имеет общие черты с Владимиром Путиным. Другие же странные заявления от президента США свидетельствуют о его нарциссичности и определенной политической риторике.

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Почему Трамп назвал Зеленского "диктатором"

Трамп назвал Зеленского "диктатором", на что президент Украины ответил, что он не обижается. По мнению психолога, президент США имел одну цель – психика Трампа стремится сделать проекцию себя на кого-то другого. Под "горячую руку" попал именно Зеленский.

Люди склонны свои черты транслировать на других, приписывать другим. От этого их психике легче, они сбрасывают это с себя, обвинив в этом другого,

– отметила она.

После слов Трампа возник вопрос, почему он назвал диктатором не Путина. Шершнева отметила, что на это есть веская причина – Трамп видит что-то общее с российским диктатором.

Если бы президент США забросил это обвинение Путину, почувствовал бы, что они в одной связке. Поэтому он выбрал "мишенью" Зеленского, с которым он не видит ничего общего,

– подчеркнула психолог.

О других странных заявлениях Трампа

Кроме этого заявления, Трамп неоднократно сообщал, что общая сумма помощи Украине от США составляет 350 миллиардов долларов. Позже он опроверг свои слова, заявив о цифре 100 миллиардов долларов.

Шершнева заметила, что президент США является нарциссом, а такие личности любят поражать своим величием, успехом и масштабностью. Поэтому Трамп и приписал "несколько нулей".

Нарциссы способны обманывать, чтобы поразить окружающих еще больше и выдать желаемое за действительное. Им важно самоутвердиться и услышать, что они молодцы,

– объяснила она.

Также напомним, что президент США постоянно подчеркивает, что если бы не он, война в Украине бы не началась. Психолог добавила, что это стандартная риторика, которая берет начало с Древнего Рима. Такие слова Трампа имеют одну задачу – постоянно повторяться, чтобы запечатлеться в сознании людей.