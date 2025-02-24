Таку думку 24 Каналу озвучила психологиня Олена Шершньова, зауваживши, що сам Трамп має спільні риси з Владіміром Путіним. Інші ж дивні заяви від президента США свідчать про його нарцисичність та певну політичну риторику.

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Чому Трамп назвав Зеленського "диктатором"

Трамп назвав Зеленського "диктатором", на що президент України відповів, що він не ображається. На думку психологині, президент США мав одну мету – психіка Трампа прагне зробити проєкцію себе на когось іншого. Під "гарячу руку" потрапив саме Зеленський.

Люди схильні свої риси транслювати на інших, приписувати іншим. Від цього їхній психіці легше, вони скидають це з себе, звинувативши у цьому іншого,

– зазначила вона.

Після слів Трампа виникло питання, чому він назвав диктатором не Путіна. Шершньова зазначила, що на це є вагома причина – Трамп вбачає щось спільне з російським диктатором.

Якби президент США закинув це звинувачення Путіну, відчув би, що вони в одній зв'язці. Тому він обрав "мішенню" Зеленського, з яким він не бачить нічого спільного,

– наголосила психологиня.

Про інші дивні заяви Трампа

Крім цієї заяви, Трамп неодноразово повідомляв, що загальна сума допомоги Україні від США складає 350 мільярдів доларів. Пізніше він спростував свої слова, заявивши про цифру 100 мільярдів доларів.

Шершньова зауважила, що президент США є нарцисом, а такі особистості люблять вражати своєю величчю, успіхом та масштабністю. Тому Трамп і приписав "кілька нулів".

Нарциси здатні обманювати, щоб вразити оточення ще більше і видати бажане за дійсне. Їм важливо самоствердитись і почути, що вони молодці,

– пояснила вона.

Також нагадаймо, що президент США постійно наголошує, що якби не він, війна в Україні б не почалась. Психологиня додала, що це стандартна риторика, яка бере початок з Давнього Риму. Такі слова Трампа мають одне завдання – постійно повторюватись, щоб закарбуватись у свідомості людей.